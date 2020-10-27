«Мы на шаг ближе к разгадке»: на месте таинственного крушения Ли-2 в 1945 году в Приморье нашли останки трех военных

Самолет рухнул в августе 1945 года. Почему - до сих пор загадка. Фото: «АвиаПоиск».

В Черниговском районе Приморья продолжается масштабная операция, организованная активистами «АвиаПоиск». На прошлой неделе бойцы взялись за одно из самых загадочных авиапроисшествий прошлого столетия. Речь о крушение военного самолета Ли-2, который разбился при таинственных обстоятельствах 21 августа 1945 года. Трагедия унесла жизни 9 военных. Однако по какой причине воздушное судно рухнуло десятилетиями оставалось загадкой.

На минувших выходных активисты обосновались на месте авиакатастрофы - на склоне горы Лысой. За два дня поисковикам удалось найти сколько, сколько не получалось отыскать с прошлого века.

Поиски проходили два дня. Фото: «АвиаПоиск».

- Мы нашли более 60 костных фрагментов, предположительно, трех человек, личные вещи (пуговицы, ременные пряжки, накладка рукоятки пистолета ТТ и шомпол к нему, осколки бутылки от японского пива, фрагменты обуви) и большое количество обгоревших частей самолета, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ярослав Ливанский, руководитель «Авиапоиска». - Самое ценное для нас, конечно, это человеческие останки. Пока никаких номер, фамилий и инициалов, но все еще впереди. В поисковых мероприятиях участвовали больше 20 человек. Поэтому нам удалось довольно быстро открыть участок грунта, чтобы найти кости. В 60-е годы на месте крушения самолета была проложена дорога.

Активисты нашли огромное количество костей, личных вещей, частей самолета. Фото: «АвиаПоиск».

Предводитель бойцов отметил, что в следующий раз они намерены расширить площадь раскопок, так как некоторые останки растащили в разные стороны животные. На сегодня известно, что самолет Ли-2 упал креном. Все 9 человек, которые находились в нем, так и остались на борту судна даже после удара о землю.

Поиски затруднялись тем, что на месте ЧП была проложена дорога. Фото: «АвиаПоиск».

- Никакой версии причины случившегося пока нет. Мы не сомневаемся в том, что он точно упал. Он точно горел, - продолжает Ярослав. - Моторы работали до момента столкновения о землю. Версия воздушного боя исключена. Тут остается либо версия технической неисправности судна, либо какая-то ошибка в технике пилотирования, либо летчику просто плохо стало.

В одном активисты уверены – в конце их пути в деле загадочного крушения Ли-2 будет поставлена точка, останки военных преданы земле, а родные узнают, где похоронены их предки.

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