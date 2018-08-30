Остеохондроз – это практически эпидемия!

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-30T09:41:28+03:00

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По статистике болями в спине страдают 80% людей – гиподинамия, сидячий образ жизни превращают эту проблему в настоящую эпидемию. Как сохранить здоровым опорно-двигательный аппарат, чем опасен «офисный синдром», и кто в первую очередь должен показаться врачу, рассказал специалист «ПРОФИ КЛИНИК», врач нейрохирург высшей категории с семнадцатилетним стажем, старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ТГМУ, врач «Территориального центра медицины катастроф» Анатолий Коробцов.

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- Анатолий Владимирович, с какими проблемами к вам обращаются чаще всего?

- Самая распространенная проблема, практически эпидемия – это дорсопатия или, как говорят «в народе», остеохондроз. Достаточно часто встречаются грыжи, радикулиты, протрузии дисков. Все это можно обозначить термином «боли в спине» которые беспокоят фактически 80% населения от 15 до 45 лет. Спросите сегодня любого: «Болит спина?» и наверняка вы услышите утвердительный ответ.

- В чем же причина такой эпидемии?

- Основных причины две – сидячий образ жизни и медицинская безграмотность. В большинстве своем люди не информированы о том, как правильно заниматься профилактикой заболеваний. Знаете ли вы, например, что в Японии сидячую работу часто заменяют на стоячую, а в некоторых офисах даже убирают стулья, потому что, когда мы стоим, нагрузка на позвоночник распределяется оптимальным образом? Раньше врачи рекомендовали проходить пешком 8 км ежедневно, сегодня этот стандарт снизился до трех км через день, но и его соблюдают немногие. К сожалению, большинство из нас живет так, словно заковано в гипс – на работе, где проводит целый день сидя, в машине, передвигаясь по городу, а дома - снова за компьютер или телевизор. Ещё пример: в день рекомендуется выполнять хотя бы 20 круговых движений руками для здоровья суставов, но кто придерживается таких рекомендаций? Подавляющее большинство и вовсе о них ничего не знает. Поэтому, чтобы повысить медицинскую грамотность жителей Владивостока, «ПРОФИ КЛИНИК» несколько раз в год проводит «школы здоровья», где врачи рассказывают о том, как максимально долго поддерживать свой организм в исправном состоянии.

- Какие симптомы еще на ранних стадиях говорят о проблемах с позвоночником?

- Существует много патологий, которые начинаются с очень неспецифической симптоматики. Перечислять можно долго, но здесь есть один универсальный совет - если пациент испытывает неприятные ощущения, дискомфорт, боли на протяжении недели и дольше, однозначно надо обратиться к специалисту. Если у вас болит спина в любом отделе - от шейного до крестцово-копчикового, если резкая боль и ограничение в двигательной функции позвоночника появляются после подъема тяжести или другой физической нагрузки, значит, пришло время посетить врача. Когда бег, сидение, стояние, кашель и чихание в течение длительного времени приводят к усилению боли – это тревожные симптомы. Сюда же относится задержка мочеиспускания или недержание мочи наряду с болевым синдромом. И, конечно, в группе риска те, кто перенес черепно-мозговую травму или травму позвоночника.

- Какие возможности в области диагностики заболеваний может предложить клиника, где вы ведете прием?

- В «ПРОФИ КЛИНИК» доступен полный комплекс современных высокотехнологичных методов диагностики - компьютерная, магниторезонансная томография, ультразвуковые методы, эндоскопия, - основное, на что ориентируется нейрохирург при постановке диагноза. Этот уровень технического оснащения достаточный, чтобы обследовать и лечить пациентов по мировым стандартам. У нас есть процедурные кабинеты, дневной стационар, где можно проводить курсовое лечение, инфузии, делать различные инъекции, любые блокады, выполнять так называемые «операции одного дня».

- И все-таки, так ли важно посещать врача, если речь, допустим, идет о банальном остеохондрозе, которым страдает большинство из нас? Поболит спина и перестанет…

- Нельзя недооценивать опасность болей в спине. Если вы давно не обращались к врачу или просто подозреваете у себя «банальный остеохондроз», стоит пройти магниторезонансную томографию, которая покажет те области позвоночника, где уже присутствуют изменения, а нейрохирург подскажет, что нужно делать, чтобы, например, не развилась грыжа диска. Человеческий организм можно сравнить с автомобилем - мы знаем, что нужно вовремя проверить масло, подкачать колеса, иначе машина будет неустойчива, своевременно поменять зимние шины на летние. То же самое внимание необходимо для нашего организма. Минимальная медицинская грамотность позволяет управлять своим здоровьем и в будущем помогает избежать многих проблем.

ВАЖНО!

Нейрохирурги «Профи-Клиник» оказывают консультативную помощь при следующей патологии:

• грыжи межпозвонковых дисков,

• спондилоартриты

• дегенеративные стенозы позвоночного канала,

• спондилолистезы

• сложные вертеброгенные болевые синдромы

• последствия травматических повреждений позвоночника и спинного мозга

• последствия черепно-мозговой травмы

• опухоли позвоночника, спинного мозга, нервных корешков

• опухоли головного мозга

• если у вас диагностировано одно из вышеуказанных заболеваний, необходимо определить тактику лечения и прогноз заболевания

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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ в ПРОФИ КЛИНИК

• ВЛАДИВОСТОК Партизанский проспект, 33А,

тел. 8(423) 245-35-45, 245-11-11.

Режим работы (ежедневно):

Диагностическое отделение 07.00 - 03.00!

Поликлиническое отделение 08.00 - 20.00

• УССУРИЙСК ул. Некрасова, 209, тел. 8 (4234)330-300, 8 902 481-26-41. ежедневно 08.00 - 20.00.

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СПРАВКА "КП":

«Профи-Клиник» без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сайт: www.profi-klinik.ru

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