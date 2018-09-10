2018-09-10T03:59:49+03:00
Политика

Выборы губернатора Приморья 2018: избирком объявил о повторном голосовании

Во втором туре встретятся два Андрея – Тарасенко и Ищенко
Александр ВАСИЛЬЕВ
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В администрации Приморского края подводят итоги плебисцитаВ администрации Приморского края подводят итоги плебисцитаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Ни один из кандидатов на голосовании по выборам губернатора Приморского края не набрал необходимого числа голосов, чтобы занять место главы региона. В связи с этим избирательная комиссия ПК назначит перевыборы. Об этом сообщили в 10 утра на очередном брифинге в «белом доме».

По состоянию на 9.40 утра сегодняшнего дня почти все протоколы избирательных комиссий обработаны. Число избирателей, принявших участие в выборах, составляет 30,4 %. По итогам голосования ни один из кандидатов, включённых в избирательный бюллетень, не набрал необходимого числа голосов – больше 50 %. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Приморского края будет назначено повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов избирателей.

- По итогам Андрей Тарасенко набрал 46,5 % голосов, Андрей Ищенко 24,6 %. Эти два кандидата встретятся в следующем раунде. Повторное голосование проводится не раньше, чем через 21 день со дня голосования на общих выборах. Выборы пройдут в одно из ближайших трёх воскресений, - сообщила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Отметим, что сейчас продолжается приём протоколов и избирательной документальной документации от территориальных избирательных комиссий. Члены ЦИК всё же надеются, что к вечеру все документы будут предоставлены. И уже завтра можно будет назначить дату второго тура.

Также проводилась проверка по жалобам. Часть из них направили в правоохранительные органы, другие документы – в нижестоящие избирательные комиссии для проверки. Факты о якобы имевшем место подвозе людей на участки не нашли подтверждения, проинформировали официальные представители крайизбиркома.

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Итоги выборов губернатора и старт ВЭФ - на радио «Комсомольская правда»-Приморье».

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