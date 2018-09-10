«Улица Дальнего Востока»: поезда будущего, огромные икринки и АмурКоин

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-10T14:24:42+03:00

На остров Русский еще не хлынула толпа посетителей, а из павильонов уже крадут книги, игры и декоративную горбушу

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Открытие «Улицы Дальнего Востока» - событие для тех, кто ценит не только деловую, но и культурную, гастрономическую часть ВЭФ.

Якутские девушки фотографируются со всеми желающими и не перестают улыбатьсяФото: Ксения КРЫМОВА

Эта улица не существует на карте, но о ней знают многие во Владивостоке и за его пределами. Чего стоит одна только сахалинская елка из корюшки, которая прогремела на всю страну в 2016 году: рыбное дерево несколько дней украшало набережную ДВФУ, пока на территорию форума не начали пускать всех желающих. Они-то и растащили съедобную елку за полчаса.

На этот раз корреспондент «Комсомолки» пошла изучать павильоны и прилавки сразу после официального открытия улицы, растянувшей на 1 километр и 300 метров. Несмотря на торжественную речь и «отмашку» полпреда Юрия Трутнева в день выборов, там все заработает как надо лишь 11 сентября – одновременно с самим Восточным экономическим форумом. Сейчас идут последние приготовления, да и на местном рыбном рынке с ассортиментом пока негусто: удивляет разве что варенье из морской капусты приморского производства.

Одна из диковинок на рыбном рынке "Улицы Дальнего Востока"Фото: Ксения КРЫМОВА

Следующая порция удивления поджидает у павильона Сахалинской области. Идешь по набережной ДВФУ и вдруг слышишь: «Поезд №24 Челябинск – Южно-Сахалинск прибывает на вторую платформу». Пока ты пытаешься понять, что происходит, воображаемый диспетчер уже объявляет такие же мифические поезда из Москвы, Казани, Омска, Екатеринбурга, Владивостока, Тольятти.

- Из Тольятти-то зачем нужен поезд на Сахалин? «Лады» перегонять? – остроумничают приморцы. Но сама идея понятна: после открытия Крымского моста сахалинцы теперь еще больше хотят свой, который соединит островной регион с материком. А пока можно послушать жд/переливы и сфотографироваться с макетом скоростного поезда.

На острове верят, что и у них появится автомобильно-железнодорожный мост, как в КрымуФото: Ксения КРЫМОВА

Идешь дальше и слышишь: «Ой, загляни, посмотри его в другой икринке!». Это уже камчатский павильон – да не с одной, а четырьмя «икринками». Высота самой большой из них - 5,6 метра. Все четыре павильона видно издалека, настолько они яркие, под цвет настоящей красной икры. Секрет корреспонденту «Комсомолки» раскрыла руководитель пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края Наталья Грачёва:

- Наши оформители использовали 270 тысяч пайеток, которыми вручную украшали павильоны. Еще здесь 475 килограммов клёпок, на которые и крепятся пайетки, похожие на икринки. А на подсветку «стены вулканов» ушло около полутора километров светодиодной ленты.

Один из четырех павильонов-икринок Камчатского краяФото: Ксения КРЫМОВА

Икринки пока на месте, а вот одной из декоративных лососевых рыб, что украшают павильон снаружи, кто-то уже «приделал ноги». Незаметно для организаторов исчезли также несколько настольных игр «Берингия» и выставочных книг.

Одной из таких лососевых рыб первые посетители уже "приделали ноги"Фото: Ксения КРЫМОВА

Амурская область, помимо экспозиции на тему космодрома Восточного и связей с Китаем, привезла на ВЭФ свою криптовалюту – АмурКоин. Представитель этого региона Анна Вольская рассказала, что с помощью шагомера нужно «намотать» как можно больше шагов по территории ВЭФ, обменять их на AmurCoin и потом уже за эту валюту получить подарки: сувениры, амурский мед.

- Я сама, например, за два дня нашагала тут уже 4 тысячи шагов. Можно обменять на банку меда, - смеется собеседница.

Добыть криптовалюту можно с помощью шагомераФото: Ксения КРЫМОВА

Амурская область презентовала космодром Восточный и свою криптовалютуФото: Ксения КРЫМОВА

Якутия привезла своего ювелира. Чукотка и Магаданская область зазывают оформить у них дальневосточный гектар. Хабаровский край предлагает заглянуть в цех, где производят самолеты. На приморской «улочке» популярный экспонат – аэробот «Тайфун», предназначенный для перевозки людей и грузов, отдыха на воде, охоты и рыбалки. Представители Еврейской автономии рассказывают о своей санаторно-курортной зоне «Кульдур» и технологии бесконтактного разрушения льда, а еще дают почитать священные тексты.

Впервые к дальневосточным субъектам РФ на этой улице присоединилась Кемеровская область. Здесь угощают рапсовым печеньем и молоком от коров, которым повезло жить на Кузбассе. Устроители павильона говорят, что для повышения надоев рогатых массажируют и включают им классическую музыку.

А те, кто не понимает толк в коровах, тут же переключаются на мини-Шерегеш: в углу павильона холодно, как в мясном отделе супермаркета, и при этом красиво, как на настоящем горнолыжном курорте. Легкий снег организаторы обеспечили. А еще обещают угостить посетителей черным мороженым.

Кстати

С 11 по 13 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать только для аккредитованных участников и гостей ВЭФ. 14 сентября - «Социальный день», с экскурсиями для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15–16 сентября улицу откроют для всех желающих.

15 и 16 сентября «Улицу Дальнего Востока» откроют для всех желающихФото: Ксения КРЫМОВА

Типичный обитатель рыбного рынка на "Улице Дальнего Востока"Фото: Ксения КРЫМОВА

Краснокнижное животное нескольких регионов Дальнего ВостокаФото: Ксения КРЫМОВА

Шестиметровый куб символизирует ледяной покров ЧукоткиФото: Ксения КРЫМОВА

Анна Вольская с удовольствием расскажет вам про амурскую криптовалюту на ВЭФФото: Ксения КРЫМОВА

В павильоне ЕАО дают почитать цитаты из священных текстовФото: Ксения КРЫМОВА