Избирком: явка во втором туре выборов губернатора Приморья выше, чем 9 сентября

СЕГОДНЯ 06:30 2018-09-16T06:39:13+03:00

При этом появились жалобы на агитацию в соцсетях, а также на подвоз избирателей во Владивостоке и поселке Кавалерово

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К этому часу появилась новая информация о ходе губернаторских выборов в Приморском крае. Как уже сообщала "Комсомольская правда", ни один из кандидатов не набрал 50 % в первом туре 9 сентября. Сегодня в бюллетенях фигурируют две фамилии - действующего главы региона Андрея Тарасенко (46,5 % голосов в первом туре) и Андрея Ищенко (24,6 %).

По данным на 12 часов явка избирателей в Приморском крае составила 13,54 %. Неделю назад в это время явка была 12, 63 %.

– По-прежнему наиболее активны территории края: Октябрьский район - 23,44 %, Ольгинский - 21, 17 % и Дальнереченский - 21,16 %, – отметила представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

Во Владивостоке пока не случилось всплеска явки, зато есть новая жалоба, касающаяся краевого центра и поселка Кавалерово. Об этом сообщил журналистам председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий:

– Мы получили информацию от штаба кандидата Тарасенко: подозрение на подвоз избирателей в Кавалерово и в двух районах города Владивостока, в районе Луговой и улицы Толстого. Сейчас готовятся жалобы в крайизбирком. Информация будет тщательно проверяться – соответствует она действительности или нет.

Наталья Камаева напомнила о самой первой жалобе из города Арсеньева на недостаточное информирование, и сообщила еще об одной – от общероссийского общественного движения - наблюдательного корпуса "За чистые выборы".

– Нам говорят, что опубликованные в соцсетях посты одного из участников избирательного процесса являются агитационными материалами. Сейчас комиссия ведет проверку, и позднее мы доложим о результатах, – заверила представитель избирательной комиссии Приморского края.

Избирательные участки будут работать до 20:00.