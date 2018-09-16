2018-09-16T06:39:13+03:00
Политика

Избирком: явка во втором туре выборов губернатора Приморья выше, чем 9 сентября

При этом появились жалобы на агитацию в соцсетях, а также на подвоз избирателей во Владивостоке и поселке Кавалерово
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
В Приморском крае 16 сентября проходит второй тур выборов губернатораВ Приморском крае 16 сентября проходит второй тур выборов губернатораФото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

К этому часу появилась новая информация о ходе губернаторских выборов в Приморском крае. Как уже сообщала "Комсомольская правда", ни один из кандидатов не набрал 50 % в первом туре 9 сентября. Сегодня в бюллетенях фигурируют две фамилии - действующего главы региона Андрея Тарасенко (46,5 % голосов в первом туре) и Андрея Ищенко (24,6 %).

По данным на 12 часов явка избирателей в Приморском крае составила 13,54 %. Неделю назад в это время явка была 12, 63 %.

– По-прежнему наиболее активны территории края: Октябрьский район - 23,44 %, Ольгинский - 21, 17 % и Дальнереченский - 21,16 %, – отметила представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

Во Владивостоке пока не случилось всплеска явки, зато есть новая жалоба, касающаяся краевого центра и поселка Кавалерово. Об этом сообщил журналистам председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий:

– Мы получили информацию от штаба кандидата Тарасенко: подозрение на подвоз избирателей в Кавалерово и в двух районах города Владивостока, в районе Луговой и улицы Толстого. Сейчас готовятся жалобы в крайизбирком. Информация будет тщательно проверяться – соответствует она действительности или нет.

Наталья Камаева напомнила о самой первой жалобе из города Арсеньева на недостаточное информирование, и сообщила еще об одной – от общероссийского общественного движения - наблюдательного корпуса "За чистые выборы".

– Нам говорят, что опубликованные в соцсетях посты одного из участников избирательного процесса являются агитационными материалами. Сейчас комиссия ведет проверку, и позднее мы доложим о результатах, – заверила представитель избирательной комиссии Приморского края.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В Приморье сегодня работают 1329 избирательных участков Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

В Приморье сегодня работают 1329 избирательных участковФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов: Если предприниматель - вор, он должен сидеть с уголовниками, а не резвиться в удобной камере с проститутками
Экс-глава МВД и бывший вице-премьер РФ в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение об отдельных тюрьмах для осужденных за экономические преступления [аудио]
Новости 24
Александр Ролик: Я свой выбор сделал еще 9 сентября
Пожарные потушили горящий дом в Приморье
В избирком Приморья поступила первая жалоба на проведение второго тура выборов
Андрей Тарасенко проголосовал на выборах главы Приморья
Алкоголь и женская просьба довела приморца до тюрьмы
Сегодня небольшие дожди прольются на Приморье
Юрий Трутнев: мир с Японией - не предмет экономического торга
Флагман ТОФ завершил манёвры в Охотском море
Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании
Фермерам Приморья компенсируют ущерб от наводнения
Разработчик уникального костюма представил проект в ДВФУ
Главный купол собора во Владивостоке увенчали крестом
Мост во Врангеле отремонтировали на 80%
Хищному растению в океанариуме Приморья выделили отдельный террариум
Во Владивостоке подвели главные итоги ВЭФ-2018
Депутаты Владивостока уточнили вопрос о служебных квартирах
Пекарню в Приморье закрыли за негодный хлеб
Спасатели Приморья борются за "Чистый лес"
Бухты Лазурная и Три поросенка очищены от нефтепродуктов
Приморские котята леопарда попали на видео с тиграми и медведями
Восемь тысяч военных Дальнего Востока получили субсидии на жильё