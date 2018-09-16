В избирком Приморья поступила первая жалоба на проведение второго тура выборов

16 Сент. 04:36 2018-09-17T10:21:26+03:00

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В Приморском крае с 8 часов утра проходит второй тур выборов губернатора. Представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева рассказала журналистам, как голосуют приморцы. По ее словам, явка на 10 часов утра составила 5,08 %. Неделю назад, в первом туре, было 4,9 %. То есть в это воскресенье автивность избирателей - чуть выше, чем в основной день голосования 9 сентября.

- В настоящее время к нам в избирательную комиссию поступают в основном телефонные обращения от избирателей, которые связаны с включением в список, определением места голосования. От доверенного лица одного из кандидатов в губернаторы Приморского края поступила жалоба на недостаточное информирование в Арсеньевском городском округе. Но если мы посмотрим на цифры по явке там, то 9 сентября в этом округе было 5,4 %, а сейчас 5,3 %. То есть цифры говорят о том, что информирование было проведено должным образом - и Арсеньевской избирательной комиссией, и краевым избиркомом, - отметила представитель комиссии.

На вопрос корреспондента "Комсомольской правды" о явке во Владивостоке Наталья Камаева ответила:

- К сожалению, традиционно явка во Владивостоке - самая низкая. По Первореченскому району - 2,69 %, Первомайскому - 3,23 %, Ленинскому - 3, 37 %. По Фрунзенскому району, за счет того, что на этой территории голосуют экипажи морских судов, явка составляет 11,57 %, и это пока самая высокая явка в Приморском крае. Далее в лидерах: Ханкайский район - 10,41 %, и Октябрьский - 9, 81 %. Там тоже были досрочники, но незначительно - отдельные группы голосовали.

Из пяти участников первого тура во второй вышли двое: Андрей Тарасенко набрал 46,5 % голосов, Андрей Ищенко - 24,6 %.