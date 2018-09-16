Выборы губернатора Приморья: Андрей Ищенко не сомневается в победе и ждёт звонка от президента

16 Сент. 23:08 2018-09-16T23:10:22+03:00

Но избирком обработал ещё не все бюллетени, осталось два процента

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К этому часу Центральная избирательная комиссия РФ отчиталась об обработке 97,87 % протоколов по итогам голосования в Приморском крае. По-прежнему лидирует кандидат-коммунист, депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко: у него 50, 37 %. Действующего главу региона, выдвиженца от ЕР Андрея Тарасенко поддержали 47,11 % избирателей.

Тарасенко, который в статусе врио возглавляет Приморье с октября 2017 года, ждёт итогов выборов в своём рабочем кабинете в краевой администрации. Ищенко же находится в пресс-центре на первом этаже и уже охотно общается с журналистами. В том числе он ответил на несколько вопросов корреспондента "Комсомольской правды". Но сначала принял очередной телефонный звонок и пояснил:

– Поздравления сыпятся от всей команды Ищенко, со всех уголков Приморского края. Уже горло село говорить в телефон. Радуются все. Говорят - наконец-то в Приморском крае появится свой, родной губернатор, который будет работать на развитие территории.

На вопрос, что испытывает сейчас, когда до победы осталась формальность - два процента необработанных бюллетеней, ответил:

– На самом деле испытываю облегчение. Потому что задача, поставленная мною 7 лет назад лично для себя, - стать губернатором Приморского края - на сегодня исполнена. Именно в 2011 году я решил: во чтобы то ни стало буду главой этой территории.

По словам Андрея Ищенко, эта избирательная кампания научила его терпимости и дала возможность лучше узнать, какие вопросы и проблемы волнуют приморцев.

– Все следующие пять лет я обязуюсь работать на благо территории и делать всё возможное, чтобы жители Приморского края с гордостью могли говорить: "А вот у нас губернатор - Ищенко". А когда их будут спрашивать - "А чем он примечателен?", они будут отвечать: "А он делает вот это, и вот это, и вообще он - молодец". Для меня это очень важно.

По поводу конкретных задач, к которым относятся и упомянутые Ефимом Звеняцким разбитые дороги, почти победитель второго тура заметил:

– У нас, конечно, есть определенные острые углы. Это и разбитые дороги, и строительство жилья, потому что нужно делать всё возможное, чтобы молодые семьи здесь оставались. Это и создание рабочих мест, и внедрение инновационных технологий, привлечение инвестиций в строительство, сельское хозяйство. Это и программа, направленная на поддержку пожилого населения, "детей войны".

Андрей Ищенко пояснил, что деньги в бюджете Приморского края есть, главное только жёстко контролировать их расходование:

– Каждая копейка, потраченная со счета моего предприятия, контролируется лично мною.

В том числе для оптимизации бюджета он планирует продать два знаменитых долгостроя в центре Владивостока - гостиницы "Хаятт".

Ищенко рассказал "Комсомолке", что ещё 7 лет назад решил стать губернаторомФото: Ксения КРЫМОВА

"Красный губернатор", как его называют в Приморье, ждёт подведения итогов воскресных выборов и затем - звонка от президента страны. Кроме того, в ближайших планах Ищенко - разговор с конкурентом, Андреем Тарасенко.

– По результатам этого разговора, я думаю, мы с ним примем решение, будет он работать в моей команде или нет. Скажу честно: у меня по отношению к Андрею Владимировичу нет никаких негативных ноток. На самом деле мы за время его пребывания здесь не успели познакомиться близко: было всего лишь несколько кратковременных встреч. Он вникал во всё, что происходит в регионе, решал вопросы. Но население решило так, как оно решило, и мы должны признать итоги этих выборов для того, чтобы жизнь в Приморском крае не останавливалась.