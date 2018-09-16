Звеняцкий пожелал новому главе Приморья привести в порядок дороги

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-16T12:04:14+03:00

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До закрытия избирательных участков в Приморском крае остался всего один час: после 20:00 участковые комиссии начнут подсчет голосов. Как уже сообщала "Комсомольская правда", на пост главы региона претендуют врио губернатора, беспартийный Андрей Тарасенко и его соперник-коммунист Андрей Ищенко. Они получили наибольшую поддержку избирателей в первом туре 9 сентября.

Своими мнениями о ходе выборов сегодня поделились известные политики, спорстмены и деятели культуры. В том числе в пресс-центр приехал депутат Законодательного собрания, народный артист Российской Федерации, худрук краевого академического театра имени Горького и почетный гражданин Владивостока Ефим Звеняцкий. Он подчеркнул, что не хочет "выглядеть каким-нибудь призывальщиком или попрошайкой", тем не менее считает чрезвычайно важным, чтобы жители региона сделали сегодня свой выбор:

– Какой смысл взывать к людям, которые не так хорошо живут или не так радостно согреты сегодня государством? Но мы же приморцы, у нас есть наш дальневосточный характер. Я - гражданин моей родины, которая называется Приморский край.

Худрук Приморского краевого театра имени Горького оказался самым эмоциональным гостем пресс-центраФото: Ксения КРЫМОВА

Звеняцкий, по его словам, проголосовал на участке в пригороде Владивостока, на улице Успенского. Заодно ответил на вопросы горожан, которые узнали его и начали расспрашивать о театре, спектаклях. Он же в первую очередь обратил внимание на подъездные пути к избирательному участку:

– Я увидел, какая безобразная там дорога! – воскликнул Звеняцкий. – Слава богу, у меня "Ленд Крузер", но почему нельзя отремонтировать этот участок дороги, чтобы избиратели могли нормально проехать?! Мне кажется, обещания надо исполнять. И пусть тот человек, который придет во власть, обратит на это внимание. В первую очередь, конечно, надо привести в порядок дороги во Владивостоке. Мне кажется, новому губернатору, имя которого мы узнаем ночью, надо помочь городу, так его руководство пока не может справиться. Во Владивостоке тоже новый человек, на него свалился колоссальный объем работы, и это проблема как города, так и края.

На вопрос корреспондента "Комсомолки", что еще он хочет пожелать победителю нынешних выборов и его команде, собеседник ответил:

– Чтобы не обманывали людей и выполняли обещания, которые произносят. А это возможно только тогда, когда ты любишь людей. И человек, за которого я голосовал, – как видите, я не называю фамилии – он выполнит всё. Он умеет держать удар и ведет себя по-мужски.