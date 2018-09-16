2018-09-17T10:25:53+03:00
Политика

В два часа ночи избирком Приморья подтвердил преимущество коммуниста Ищенко над врио губернатора

После обработки почти 83 % протоколов стало понятно, что у Андрея Тарасенко остается все меньше шансов на инаугурацию
Ксения КРЫМОВА
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Эта ночь проходит для одним приморцев - в тревожном, для других - в радостном ожиданииЭта ночь проходит для одним приморцев - в тревожном, для других - в радостном ожиданииФото: Ксения КРЫМОВА
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В 2:00, через 6 часов после закрытия участков, избирком Приморского края огласил данные о явке избирателей и количестве голосов за каждого из кандидатов. К журналистам вышел заместитель председателя комиссии Роман Охотников и рассказал:

- Свежие данные системы ГАС "Выборы" таковы: в настоящий момент обработано 1286 протоколов участковых избирательных комиссий. Всего их у нас 1550. То есть обработали большую часть - 82,97 %. Ищенко Андрей Сергеевич набирает 200 тысяч 771 голос избирателя, что составляет 52,24 %. У Тарасенко Андрея Владимировича - 173 тысячи 315 голосов избирателей, что составляет 45,10 %.

По словам Охотникова, явка приморских избирателей во втором туре губернаторских выборов достигла 33, 03 %.

- Но эта цифра может меняться после стопроцентного введения протоколов. Осталось ввести 264 протокола участковых избирательных комиссий, и мы будем знать предварительные результаты выборов губернатора Приморского края, - добавил представитель избиркома.

Таким образом, пока не подтверждаются данные экзитполов, которые отдавали победу действующему главе региона, выдвиженцу от "Единой России" Андрею Тарасенко.

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