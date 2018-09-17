2018-09-17T04:14:11+03:00
Общество

Второй тур выборов губернатора Приморья: избирком озвучил предварительные итоги голосования

Тарасенко продолжает обгонять своего соперника с небольшим опережением
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Андрей Тарасенко лидирует на выборах губернатора Приморья, но Андрей Ищенко не сдается.Андрей Тарасенко лидирует на выборах губернатора Приморья, но Андрей Ищенко не сдается.Фото: Ксения КРЫМОВА
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В пресс-центре администрации Приморского края озвучили предварительные результаты голосования за главу региона. Пока ещё территориальные комиссии не успели подсчитать все бюллетени – только 99,1 %. Однако наметившийся с утра рост голосов у действующего врио Андрея Тарасенко сохраняется.

Представитель краевого избиркома Наталья Камаева сообщила, что по последним данным Андрей Тарасенко набрал 49,55% (253 082 голоса), а кандидат Андрей Ищенко - 48,06% (245 438). Явка составила 35,44% избирателей. Если сравнивать с первым туром выбором, которые прошли 9 сентября, первый кандидат набрал 46,56% (206 300), второй - 24,63% (109 129).

Отмечается, что всего у территориальных избирательных комиссий есть три дня на подведение итогов. К тому же по закону перед подписанием протокола ИК обязана рассмотреть все жалобы и принять по ним решения. На текущий час шесть комиссий не подвели итоги – по ним уже поступили жалобы из-за медленного внесения данных в ГАС «Выборы».

- Одна жалоба у нас пришла из Лесозаводска по поводу подкупа. Её уже направили в правоохранительные органы на рассмотрение. Ещё одна жалоба на неправильный подсчёт в Уссурийске, - отметила в своей речи Наталья Камаева. - К нам в избирательную комиссию поступило две жалобы от кандидата Ищенко на избирательную комиссию города Артёма. Доверенное лицо ожидало, что итоговое заседание должно проводиться быстрее.

Последний день установления результатов - 22 сентября. Однако, как заверила журналистов представитель краевого избиркома, последние данные мы получим в ближайшие дни.

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