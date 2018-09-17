2018-09-17T05:08:49+03:00
Политика

Выборы губернатора: КПРФ выводит людей на акции протеста в Приморье

В Уссурийске особенно жарким выдалось утро понедельника [фото]
Максим КАВАЛЕРОВ
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Сегодня, Уссурийск. Представители властей и штаба КПРФ выясняют отношения.Сегодня, Уссурийск. Представители властей и штаба КПРФ выясняют отношения.Фото: Мария ЕЖОВА
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Коммунисты назвали «беспределом» изменения при подсчете последней серии протоколов на выборах губернатора Приморского края. Партия обещает выводить людей на акции протеста, говорится в заявлении на официальном сайте КПРФ. Ранее официальный представитель «красных» Денис Парфёнов заявил: «Ожидаются попытки власти экстренно поправить ситуацию и сфабриковать итоги голосования, чтобы с минимальным разрывом вывести Андрея Тарасенко вперёд».

В территориальной избирательной комиссии все участники выборов держатся из последних сил. Фото: Мария ЕЖОВА

В территориальной избирательной комиссии все участники выборов держатся из последних сил.Фото: Мария ЕЖОВА

Напомним, в Приморье к утру резко изменилась ситуация при подсчёте голосов по итогам второго тура выборов губернатора. Лидировавший практически всю ночь Андрей Ищенко под утро уступил свои позиции Андрею Тарасенко.

Во Владивостоке, на площади Борцов за власть Советов, собираются недовольные итогами подсчёта голосов. Но основные силы КПРФ – во главе с Юрием Афониным – сейчас находятся в Уссурийске, где также на центральную площадь подтягиваются горожане. Об этом корреспонденту «КП» сообщили представители приморской ячейки партии. Помимо Афонина во втором по населению города Приморья сейчас находятся Александр Колосков, Артём Самсонов, Надежда Телелюева, Анатолий Долгачёв и другие партийцы.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сейчас находится в Уссурийске. И даже улыбается Фото: Мария ЕЖОВА

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сейчас находится в Уссурийске. И даже улыбаетсяФото: Мария ЕЖОВА

По мнению представителей команды Ищенко, в Уссурийске сложилась «интересная» ситуация. Эмиссаров КПРФ к утру перестали подпускать к подсчету голосов. А некоторых официальных представителей партии, по их словам, закрыли на замок на одном из избирательных участков и продержали там с 4 до 8 часов утра. По мнению свидетелей событий, дело доходило до рукоприкладства.

У представителей приморской ячейки КПРФ есть подозрения, что в систему ГАС-выборы уссурийские терризбиркомовцы внесли неправильные сведения.

По мнению кандидата Андрея Ищенко, под утро протоколы в Находке, Артёме, Уссурийске и Владивостоке «были сфальсифицированы».

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