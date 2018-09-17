Эксперт: выборы губернатора в Приморье войдут в историю

СЕГОДНЯ 04:57 2018-09-17T05:03:53+03:00

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В Приморье продолжают подводить итоги губернаторских выборов – наверное, самых горячих и скандальных за последнее десятилетие. На данный момент в голосовании лидирует нынешний глава региона Андрей Тарасенко – но многие сомневаются в легитимности этого успеха. Как бы то ни было, это голосование уже назвали историческим. В эфире радио «Комсомольская правда» – Приморье» свою оценку выборам дал директор Международного Института новейших государств Алексей Мартынов.

Он отметил, что несмотря на все конфликты и жалобы, нынешние выборы получились конкурентными и чистыми. Относительно, конечно. Причина этого проста: кандидатов на пост губернатора было всего два, и поэтому ход голосования очень легко отслеживался.

– Я могу сказать, что процедура была достаточно чистая. Это те самые открытые выборы, о которых у нас так много говорили. В то же время их итоги (в независимости от конечного результата) окажутся довольно неприятными для победителя. Разрыв между Ищенко и Тарасенко минимальный, это фактически 50\50. Это значит, что в случае победы новому губернатору придется мириться с нулевым доверием у половины приморцев, – поделился со слушателями «Комсомолки» Алексей Мартынов.

Алексей Мартынов считает, что выборы в Приморье получились конкурентными и прозрачными. Фото: архив "КП"

Он также отметил, что резкий скачок популярности Тарасенко в последние часы подсчета голосов можно легко объяснить. Жители районов традиционно голосуют за действующую власть – а кандидат-единоросс является именно её представителем.

Высказался политолог и по поводу на самой большой явки – по последним данным, она составила 35 %. По его мнению, это связано с тем, что многие районы Приморья до сих пор разгребают последствия тайфуна «Джеби». У людей есть серьезные насущные проблемы, которые не связаны с политическим будущим края.

– В любом случае, эти губернаторские выборы определенно войдут в историю. Такой напряженной борьбы у нас не было давно, борьба кандидатов действительно оказалась интересной, – резюмировал Алексей Мартынов.

Стоит отметить, что сейчас, к концу голосования, ситуация в крае накаляется. В открытых источниках появляется все больше свидетельств нарушений во время голосования. Они, в конечном итоге, тоже могут оказать влияние на конечный результат.

Один из наиболее громких скандалов произошел во Владивостоке. Во время подсчета голосования на избирательном участке в администрации Советского района прозвучал сигнал пожарной тревоги. Туда моментально нагрянули пожарные, которые потребовали от членов избиркома и наблюдателей покинуть участок. При этом никакого задымления или других следов пожара в здании не было. Оценку этому инциденту избирательная комиссия даст позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/669049" frameborder="0"></iframe> Советский район Владивостока. Избирательный участок. ТРЕШ.

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