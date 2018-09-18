2018-09-18T12:08:02+03:00
Политика

Чем может закончиться дальневосточная политическая лихорадка?

Пять наивных вопросов о выборах губернатора Приморья
Артём КАБАНКОВ
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100% бюллетеней уже обработали - но это еще не конец100% бюллетеней уже обработали - но это еще не конецФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Прошедшие в Приморье губернаторские выборы оказались, наверное, самыми скандальными за последние лет десять. Острейшая борьба кандидатов, масса нарушений, внимание всей страны – такого дальневосточный регион не видел уже давно. Между тем, ситуация с итогами голосования до сих пор толком не ясна. По предварительным оценкам, в борьбе коммуниста Андрея Ищенко и «единоросса» Андрея Тарасенко победил последний. Однако часть бюллетеней уже признали недействительной – а это значит, что борьба еще не закончена. Что вообще может ожидать Приморье в конце этой политической свистопляски, разбирался корреспондент «Комсомолки».

Вопрос первый, он же главный. Доколе?

Или, более развернуто: когда, наконец, озвучат результаты голосования? На данный момент обработано уже 100% бюллетеней. Согласно предварительным результатам, Андрей Тарасенко вышел вперед, набрав 49,55% голосов. У Андрея Ищенко – 48,06%. Однако это еще не конечный результат. По сути, итоги голосования подводятся до сих пор. Причиной этому стали многочисленные нарушения на выборах. Сейчас избирательные комиссии обрабатывают поступившие жалобы – их уже набралось 80 штук.

Часть бюллетеней признали недействительными. Так, уже отменили итоги голосования на 12 избирательных участках. Причиной такого решения стал фактический срыв подсчета голосов. В ночь после выборов, во время подсчета голосов в ТИК Советского района (он расположен в здании районной администрации) ворвались пожарные. Они заявили: нам поступил вызов, сработала пожарная сигнализация, всем выйти вон. При этом никаких следов возгорания в здании не было. После препирательств людям пришлось подчиниться, и они вышли из здания – оставив избирательную документацию в распоряжении работников МЧС. По закону, в таких случаях результаты голосования на этих участках отменяются.

Андрей Тарасенко лидирует посде обработки всех бюллетеней. Но это еще не конец Фото: Александр ГЛУЗ

Андрей Тарасенко лидирует посде обработки всех бюллетеней. Но это еще не конецФото: Александр ГЛУЗ

Всё это вносит серьезные коррективы в общий итог голосования. Конечные цифры приходится пересчитывать, и это все оттягивает дату окончательного решения. Вероятнее всего, в ближайшие несколько дней итоги голосования будут корректировать – и кто знает, как еще все повернется? Об этом же накануне заявила глава российского центрального избиркома Элла Памфилова. Она обещала разобраться с итогами голосования до 22 сентября. Хочется верить, что подсчет голосов действительно не затянется надолго.

Вопрос второй. Кого-нибудь накажут?

Речь, понятное дело, идет об уголовных делах. Вопрос актуальный – с таким-то количеством нарушений! Вероятность таких разбирательств есть. В приморскую полицию поступило уже несколько заявлений, касающихся подкупа избирателей. Вероятно, их число будет расти. В то же время, маловероятно, что эти истории закончатся чем-то серьезным. Будем честными: на подобные обращения стражи порядка реагируют довольно слабо.

Пожалуй, единственным прецедентом в Приморье стало уголовное дело против Зинаиды Ким, экс-депутата думы Владивостока. Ее подозревали в организации подкупа избирателей. Политика поймали с поличным журналисты одного из городских изданий и передали все материалы в полицию. Сначала Ким приговорили к двум годам лишения свободы условно, а потом вообще отменили приговор. В общем, Зинаида Ким вышла сухой из воды.

Так что рассчитывать на какие-то громкие уголовные истории не стоит. Тем более, что, судя по всему, нарушения были как со стороны «Единой России», так и со стороны КПРФ. Так что всерьез касаться этой щекотливой темы невыгодно ни одной из сторон.

Вопрос третий. А можно повторить?

Сейчас в Приморье всерьез обсуждают возможность третьего тура выборов. Сценарий возможный, но маловероятный. Полностью отменить результаты референдума могут только в двух случаях. Первый вариант – если обнаружатся совсем уж дикие нарушения, вроде голосования под дулом автомата или невероятно масштабных подкупах. Второй вариант – если отменять результаты голосования более чем 25% избирателей.

Предпосылок ни для одного, ни для другого в Приморье не намечается. Как указано выше, по некоторым участкам действительно отменяют итоги голосования – но их количество явно не приближается к критической цифре.

Третий тур выборов в Приморье маловероятен Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Третий тур выборов в Приморье маловероятенФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

– Будем честными, даже второй тур для власти – это серьезная неудача. Третий тур выборов – это кошмар любого чиновника, и его просто не допустят. К Приморью и без того сейчас приковано внимание федерального центра. Ну вообще, давайте быть честными. Нарушения во время голосования были серьезными – но на мой взгляд, их масштаб не особенно отличается от нарушений на любых предыдущих выборах, – рассказал корреспонденту «КП» политолог Алексей Томарев.

Вопрос четвертый. Реально ли оспорить результаты голосования через суд?

Теоретически – да. На практике – маловероятно. Прецеденты в новейшей истории России были. За последние несколько лет отменить итоги голосования пытались в самых разных регионах. Астрахань, Иркутская область, Дагестан… В прошлом году оппозиционная партия «Парнас» пыталась добиться отмены результатов выборов в Госдуму. В 2012 году группа инициативных граждан даже хотела через суд отменить итоги президентских выборов.

Эти истории объединяет одно: все жалобы «завернули», а суды в каждом случае признали законность итогов голосования.

По предварительным оценкам, победителем губернаторских выборов стал Андрей Тарасенко. Это означает, что в теории коммунист Андрей Ищенко может обратиться в суд. Попытка, конечно, не пытка, но…

Не исключено, что Андрей Ищенко попробует отменить итоги выборов через суд Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Не исключено, что Андрей Ищенко попробует отменить итоги выборов через судФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Вопрос пятый. А если взять пример с Хабаровска?

Наверное, самым неожиданным политическим решением этих выборов отметился хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») предложил своему оппоненту Сергею Фургалу (ЛДПР) присоединиться к его команде. Либерал-демократ согласился, но при условии, что победит действующий глава региона. При этом Фургал победил в первом туре выборов.

Поэтому неудивительно, что сейчас всерьез стали говорить о вероятности союза Андрея Ищенко и Андрея Тарасенко в случае победы последнего. Понятно, что после выборов возможно всякое – но конфронтация между двумя кандидатами сейчас слишком серьезная. По мнению Алексея Томарева, для приморского коммуниста союз с Тарасенко будет сродни политическому самоубийству.

– Не стоит обманываться. У КПРФ в Приморье, конечно, есть сторонники. Но основная масса голосовавших за Ищенко голосовала не за него. Она голосовала против действующей власти. Если Ищенко сейчас вольется в аппарат Тарасенко, люди почувствуют себя преданными. И вполне справедливо, кстати говоря, – считает политолог.

Если Ищенко и Тарасенко станут друзьями, народ этого не поймет Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Если Ищенко и Тарасенко станут друзьями, народ этого не пойметФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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