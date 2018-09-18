2018-09-18T04:21:05+03:00
Политика

Кандидат в губернаторы Приморья призвал решить вопрос с выборами «по-мужски»

Ищенко считает, что Андрея Тарасенко должен признать свое поражение
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Ищенко свой ход сделал. Теперь настала очередь ТарасенкоИщенко свой ход сделал. Теперь настала очередь ТарасенкоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

В Приморском крае продолжается настоящий политический хаос, в который погрузился регион после второго тура губернаторских выборов. Окончательные итоги голосования до сих пор не подвели из-за многочисленных нарушений. Накануне в центре Владивостока начались протесты против итогов выборов – и сегодня они, по всей видимости, продолжатся.

Как сообщала «Комсомолка», губернаторские выборы в Приморье прошли со скандалом. Практически все время в ходе подсчета голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко – с отрывом в 5-6 процентов. Лишь после подсчета 95% голосов его конкурент, «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко резко начал набирать позиции. В конце концов, действующий глава региона вышел вперед с минимальным отрывом. Его оппоненты уверены: это произошло благодаря массовым фальсификациям и «вбросам». Из-за этого окончательные итоги выборов пока подвести не получается: для начала специалистам нужно разобраться со всеми поступившими жалобами.

Сегодня коммунисты пообещали вывести на улицу до 6000 человек Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сегодня коммунисты пообещали вывести на улицу до 6000 человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Между тем, разрешиться этот конфликт может совершенно неожиданно. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» Андрей Ищенко призвал своего оппонента обсудить сложившуюся ситуацию в прямом разговоре.

- Андрей Владимирович, я готов встретиться с вами на нейтральной территории. Но там будем только вы и я. Поговорим по-мужски, расставим все точки над «i». Я думаю, вам нужно признать, что избирательную кампанию вы провалили. Вы в этом не виноваты – но вы должны сделать заявление, что выборы обязаны быть легитимными, законными. Провести пересчет голосов на участках, где выявили фальсификации. И если окажется, что в голосовании на самом деле победил кандидат Ищенко, признать поражение – и остаться верным долгу офицера, – обратился он к оппоненту.

Коммунист отметил, что накануне митинг КПРФ в центре Владивостока собрал примерно 3000 человек. Он пообещал, что сегодня на улицы выйдет в два раза больше людей. В этой ситуации разумный диалог, конечно, выглядит необходимой мерой. Ищенко добавил, что прямой связи с нынешним главой региона у него нет. Так что коммунисты просто ждут ответного хода от главы региона.

Откликнется ли Тарасенко на призыв коммунистов - неизвестно. Фото: kremlin.ru

Откликнется ли Тарасенко на призыв коммунистов - неизвестно. Фото: kremlin.ru

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Единая Россия" заявила о важности легитимных выборов в Приморье
Приморский "Адмирал" едва не вырвал победу у ЦСКА
Осенняя пора всё больше и больше чувствуется в Приморье
МТС построила первую во Владивостоке сеть NB-IoT для интернета вещей
Почта России в Приморском крае доставляет социальные выплаты пострадавшим от наводнения
Митинг после выборов собрал в центре Владивостока сотни горожан
Команда покидает мэра Владивостока: уходят Химич и Елькин
«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Японию
Шеф полиции Владивостока прибыл к "белому дому" оценить обстановку
Девушка на Lexus удивила упрямством бывалых инспекторов Владивостока
Постельный воришка не избежал суда во Владивостоке
Приморье вернуло китайцам 1,5 тонны зараженного салата
Мэрия Владивостока ищет перепланировщиков жилья и заставляет всё вернуть
Молодая жительница Приморья погибла за рулём: дети остались без матери
Молодой приморец забрался в автобус с наркотиком вместо проездного
15 пожарных Владивостока прокатились по ложному вызову в районную администрацию
Ветераны Приморья проголосовали за подводника-трудоголика Тарасенко
Бабушки и дедушки Приморья штурмуют соцсети
Жителей Владивостока напугало строительство детсада