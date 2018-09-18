Кандидат в губернаторы Приморья призвал решить вопрос с выборами «по-мужски»

СЕГОДНЯ 04:10 2018-09-18T04:21:05+03:00

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В Приморском крае продолжается настоящий политический хаос, в который погрузился регион после второго тура губернаторских выборов. Окончательные итоги голосования до сих пор не подвели из-за многочисленных нарушений. Накануне в центре Владивостока начались протесты против итогов выборов – и сегодня они, по всей видимости, продолжатся.

Как сообщала «Комсомолка», губернаторские выборы в Приморье прошли со скандалом. Практически все время в ходе подсчета голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко – с отрывом в 5-6 процентов. Лишь после подсчета 95% голосов его конкурент, «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко резко начал набирать позиции. В конце концов, действующий глава региона вышел вперед с минимальным отрывом. Его оппоненты уверены: это произошло благодаря массовым фальсификациям и «вбросам». Из-за этого окончательные итоги выборов пока подвести не получается: для начала специалистам нужно разобраться со всеми поступившими жалобами.

Сегодня коммунисты пообещали вывести на улицу до 6000 человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Между тем, разрешиться этот конфликт может совершенно неожиданно. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» Андрей Ищенко призвал своего оппонента обсудить сложившуюся ситуацию в прямом разговоре.

- Андрей Владимирович, я готов встретиться с вами на нейтральной территории. Но там будем только вы и я. Поговорим по-мужски, расставим все точки над «i». Я думаю, вам нужно признать, что избирательную кампанию вы провалили. Вы в этом не виноваты – но вы должны сделать заявление, что выборы обязаны быть легитимными, законными. Провести пересчет голосов на участках, где выявили фальсификации. И если окажется, что в голосовании на самом деле победил кандидат Ищенко, признать поражение – и остаться верным долгу офицера, – обратился он к оппоненту.

Коммунист отметил, что накануне митинг КПРФ в центре Владивостока собрал примерно 3000 человек. Он пообещал, что сегодня на улицы выйдет в два раза больше людей. В этой ситуации разумный диалог, конечно, выглядит необходимой мерой. Ищенко добавил, что прямой связи с нынешним главой региона у него нет. Так что коммунисты просто ждут ответного хода от главы региона.