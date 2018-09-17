Элла Памфилова рассказала, когда станут известны результаты выборов в Приморье

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-17T11:09:09+03:00

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В Приморском крае до сих пор не подвели итоги второго тура губернаторских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. Между собой за пост руководителя края боролись два кандидата – «единоросс» Тарасенко и коммунист Ищенко.

Как выяснилось, итоги голосования могут озвучить не сегодня и не завтра – а много позже. Для начала специалисты должны рассмотреть все жалобы, поступившие с участков. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала глава российского центрального избиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что выборы в Приморском крае получились жаркими. Из региональных избирательных участков поступило много жалоб, который еще предстоит рассмотреть.Она отметила, что выборы в Приморском крае получились жаркими. Из региональных избирательных участков поступило много жалоб, который еще предстоит рассмотреть.

Ситуация в крае действительно острая: кандидат в губернаторы Андрей Ищенко сегодня объявил бессрочную голодовку. Как писала «КП», он не согласен с результатами выборов (окончательного решения еще нет, но подсчитать осталось менее одного процента голосов). Практически все время подсчета голосов Андрей Ищенко лидировал с отрывом в 6-7 процентов. Лишь после обработки 95% бюллетеней его конкурент – «единоросс» Андрей Тарасенко – резко начал набирать позиции. Сейчас действующий глава региона вышел вперед с минимальным отрывом.

– Будем разбираться. Я сегодня общалась с лидером КПРФ Зюгановым, сказала ему: присылайте нам материалы, всю фактуру. Если есть какие-то жалобы – кто-то там переписывал бюллетени, еще что-то – то будем разбираться. Хочу отметить, что коммунисты тотально контролировали вся избирательные участки, у них везде сидели наблюдатели, – рассказала Памфилова.

Глава ЦИК пояснила, что окончательные итоги выборов можно будет назвать только после рассмотрения всех жалоб. Это логично: из-за нарушений часть голосов могут признать недействительными. Учитывая минимальный размер между Тарасенко и Ищенко, даже такие мелочи могут оказаться решающими.