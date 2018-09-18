Мэрией Владивостока снова заинтересовались следователи

СЕГОДНЯ 07:20 2018-09-18T07:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрию Владивостока ждут масштабные кадровые перестановки и, возможно, новые уголовные дела. Последнее, правда, еще не точно – но «серым домом» уже активно интересуются следователи. Об этом сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

Руководитель приморской столицы подтвердил, что его первый заместитель Екатерина Химич написала заявление об уходе по собственному желанию. Первая информация об этом появилась накануне.

– Официально это произошло. Это вызвано сменой руководства двух серьезных управлений. Я отправил в отставку Сергея Ерёмина, который возглавлял управление по учету и распределению жилой площади, а также Андрея Елькина, который «рулил» управлением муниципальной собственности. Они, скажем так, ушли по собственному желанию, но по моей инициативе, – рассказал Веркеенко.

Мэр Владивостока отметил, что причиной для расставания стала крайне неэффективная работа этих управлений – а также многочисленные нарушения закона. Речь идет, в том числе, о злоупотреблении полномочиями. По словам Веркеенко, у правоохранительных органов есть вопросы к уволившимся чиновникам и их подчиненным. Однако теперь эти проблемы не будут касаться «серого дома».

– Екатерина Химич как раз курировала два этих управления. Как ответственный работник, она тоже решила подать заявление. Ведь именно ее люди завалили работу по многим направления. Заявление я принял, – рассказал градоначальник.

Екатерина Химич. Она курировала работу проштрафившихся чиновников. Фото: vlc.ru

По словам Веркеенко, кто займет место уволившихся чиновников, пока неясно. Скамейка запасных довольно велика – но ведь из претендентов на должность нужно выбрать честных и работящих людей. С этим, по признанию главы Владивостока, есть серьезные проблемы. Зарплата в мэрии не самая большая, работы много – так что некоторые чиновники начинают участвовать в разных «левых» схемах, чтобы набить карманы.

В то же время, Виталий Веркеенко опроверг слухи об отставке вице-мэра Леонида Вильчинского, который курирует дорожную отрасль. В настоящее время он находится в отпуске – но никакого последующего увольнения не будет.

– Леонид Платонович – очень опытный руководитель. Он хорошо поработал в период ВЭФ. После планового отпуска он подготовит программу развития дорожной отрасли города. Сначала оценю ее реалистичность – а уже потом буду принимать какие-то решения, – пояснил мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Команда покидает мэра Владивостока: уходят Химич и Елькин

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отвечает на вопросы горожан в эфире радио "Комсомольская правда"