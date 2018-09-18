Дмитрий Новиков: Мы уверены в победе Андрея Тарасенко

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-18T08:12:35+03:00

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Сегодня, 18 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» депутат Законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков высказал позицию «Единой России» по прошедшим выборам в крае. Партийцы продолжат проверку жалоб на избирательных участках. Также они готовы урегулировать конфликт с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко.

Напомним, Приморье продолжает лихорадить после прошедшего 16 сентября второго тура выборов губернатора края. За короткий срок в ночь подсчёта голосов Андрей Тарасенко смог обогнать своего политического оппонента. При этом до этого Андрей Ищенко лидировал с комфортным отрывом. Утром 16 сентября коммунисты устроили акцию протеста возле здания администрации Приморского края.

Каждая из партий начала обвинять другую в подкупах, каруселях и других методах накрутки голосов. После обмена «любезностями» обе стороны не поддерживали между собой контактов, общаясь только через новости в СМИ. Однако партийцы из «КПРФ» и «ЕР» всё же не теряют надежды и после отмены голодовки, которая анонсировалась коммунистами ранее, всё же готовы общаться.

- Сейчас наша партия ждёт официального объявления итогов голосования, и мы уверены в победе нашего кандидата. Также и проводим другую работу - проверяем нарушения, которых оказалось достаточно много. Мы говорим о подкупе избирателей. Технологий оказалось достаточно много, также была и новая - через банковские карты. Также анализируем обращения, которые поступали к нам и Андрею Тарасенко, чтобы начать ликвидацию тех ошибок, которые оказались допущены, - сообщил Дмитрий Новиков.

Отметим, что ранее Андрей Ищенко сообщил о запрете на общение с членами партии «Единая Россия». Депутат-единоросс назвал такое молчаливое бойкотирование глупостью и призвал его сесть за стол переговоров.

- Я рад, что он прислушался к просьбе не проводить голодовку, и не стал выводить людей на улицу. Нужно решать проблемы в нормальном диалоге, к которому наша партия давно готова, - подытожил Дмитрий Новиков.

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