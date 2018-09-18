2018-09-18T08:12:35+03:00
Общество

Дмитрий Новиков: Мы уверены в победе Андрея Тарасенко

Соратник главы региона, представитель партии «Единая Россия» заявил о готовности к диалогу с КПРФ
Александр ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Депутат ЗС ПК Дмитрий Новиков заявил о подкупах избирателей партией «КПРФ»Депутат ЗС ПК Дмитрий Новиков заявил о подкупах избирателей партией «КПРФ»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» депутат Законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков высказал позицию «Единой России» по прошедшим выборам в крае. Партийцы продолжат проверку жалоб на избирательных участках. Также они готовы урегулировать конфликт с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко.

Напомним, Приморье продолжает лихорадить после прошедшего 16 сентября второго тура выборов губернатора края. За короткий срок в ночь подсчёта голосов Андрей Тарасенко смог обогнать своего политического оппонента. При этом до этого Андрей Ищенко лидировал с комфортным отрывом. Утром 16 сентября коммунисты устроили акцию протеста возле здания администрации Приморского края.

Каждая из партий начала обвинять другую в подкупах, каруселях и других методах накрутки голосов. После обмена «любезностями» обе стороны не поддерживали между собой контактов, общаясь только через новости в СМИ. Однако партийцы из «КПРФ» и «ЕР» всё же не теряют надежды и после отмены голодовки, которая анонсировалась коммунистами ранее, всё же готовы общаться.

- Сейчас наша партия ждёт официального объявления итогов голосования, и мы уверены в победе нашего кандидата. Также и проводим другую работу - проверяем нарушения, которых оказалось достаточно много. Мы говорим о подкупе избирателей. Технологий оказалось достаточно много, также была и новая - через банковские карты. Также анализируем обращения, которые поступали к нам и Андрею Тарасенко, чтобы начать ликвидацию тех ошибок, которые оказались допущены, - сообщил Дмитрий Новиков.

Отметим, что ранее Андрей Ищенко сообщил о запрете на общение с членами партии «Единая Россия». Депутат-единоросс назвал такое молчаливое бойкотирование глупостью и призвал его сесть за стол переговоров.

- Я рад, что он прислушался к просьбе не проводить голодовку, и не стал выводить людей на улицу. Нужно решать проблемы в нормальном диалоге, к которому наша партия давно готова, - подытожил Дмитрий Новиков.

Еще больше материалов по теме: «ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Приём заявок на участие в Дне тигра продлится до 21 сентября
Приморским любителям кисломолочки продавали творог на воде и сухом молоке
Пятеро в лодке вместе с ребёнком: приморские спасатели освободили пленников Амурского залива
В Приморье пациент "челюстно-лицевой" выписался из хирургии, чтобы скрыть кражу
Банк России распахнёт свои двери для любопытных приморцев
Внимательный экс-арестант помог товарищу, которому вогнал ножик в живот
"Единая Россия" заявила о важности легитимных выборов в Приморье
Приморский "Адмирал" едва не вырвал победу у ЦСКА
Осенняя пора всё больше и больше чувствуется в Приморье
МТС построила первую во Владивостоке сеть NB-IoT для интернета вещей
Почта России в Приморском крае доставляет социальные выплаты пострадавшим от наводнения
Митинг после выборов собрал в центре Владивостока сотни горожан
Команда покидает мэра Владивостока: уходят Химич и Елькин
«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Японию
Шеф полиции Владивостока прибыл к "белому дому" оценить обстановку
Девушка на Lexus удивила упрямством бывалых инспекторов Владивостока
Постельный воришка не избежал суда во Владивостоке
Приморье вернуло китайцам 1,5 тонны зараженного салата
Мэрия Владивостока ищет перепланировщиков жилья и заставляет всё вернуть
Молодая жительница Приморья погибла за рулём: дети остались без матери
Молодой приморец забрался в автобус с наркотиком вместо проездного
15 пожарных Владивостока прокатились по ложному вызову в районную администрацию
Ветераны Приморья проголосовали за подводника-трудоголика Тарасенко
Бабушки и дедушки Приморья штурмуют соцсети
Жителей Владивостока напугало строительство детсада