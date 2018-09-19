Центризбирком: победителя выборов в Приморье ещё не определили
По выборам губернатора в Приморском крае ещё нет официальных итогов. И поскольку их ещё не подвели, то и победитель не определён. Краевая избирательная комиссия должна официально утвердить итоги плебисцита не позднее субботы, 22 сентября. Об этом РИА «Новости» заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Ранее в ЦИК, наконец, посчитали все сто процентов бюллетеней. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко набрал во втором туре выборов 49,55 % голосов приморцев. Выдвиженец КПРФ, строительный магнат и депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко - 48,06%.
Памфилова указала на некорректную интерпретацию обработки документов, прозвучавшую «в ряде СМИ».
- Публикация данных системы ГАС «Выборы» еще не является автоматическим официальным признанием победителя. Официальные итоги выборов будут подведены позже. А именно - после тщательного изучения ряда факторов, включая возможные фальсификации, - заявила Элла Памфилова.
Сегодня, 19 сентября, в Приморья прибыла специальная комиссия ЦИК. Она планирует работать в регионе ближайшие два дня, напоминает «Комсомолка».
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