Выборы губернатора Приморья: Тарасенко пообещали внести в администрацию на руках

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-19T15:21:47+03:00

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Приморье все еще лихорадит после второго тура губернаторских выборов, прошедших в минувшее воскресенье. Напряженная борьба между коммунистом Андреем Ищенко и «единороссом» Андреем Тарасенко все еще не закончена.

Сегодняшний день завершается на неожиданной ноте – Центральная избирательная комиссия рекомендовала признать итоги выборов недействительными. Ту же самую позицию занял и кандидат-«единоросс» (и по совместительству врио губернатора) Андрей Тарасенко. Он выступил с громким заявлением на митинге в свою поддержку, который прошел во Владивостоке.

Нелепое мероприятие, организованное по всем правилам проправительственных акций, завершилось на пораженческой ноте. Но, кажется, этого практически никто не заметил. На митинге побывал и корреспондент «КП».

Рыбные олигархи и песни для глухих

Мероприятие проходило на площади перед Домом Молодёжи. Митинг сторонников Андрея Тарасенко можно назвать иллюстрацией образцового мероприятия от «Единой России». К 17 часам на площадь пришло несколько сотен человек. Среди них было много студентов и школьников.

На митинге почему-то было много детейФото: Артём КАБАНКОВ

Также присутствовали члены всевозможных ветеранских и общественных организаций. В толпе мелькали и представители краевой элиты.

Депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис на митинге присутствовал - но не выступалФото: Артём КАБАНКОВ

Замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Хрущёв,Фото: Артём КАБАНКОВ

Сторонники «Единой России» развернули плакаты: «Тарасенко выбрали мы». Лозунг, мягко говоря, странноватый – но, видимо, это единственное, что они смогли придумать наспех.

Да-да, вот эти ребятаФото: Артём КАБАНКОВ

Начался митинг с музыкальных номеров. Какие-то местные художественные самодеятели пели советские песни и современную «попсу» вперемешку с собственными произведениями.

Выступления сторонников Тарасенко перемежались песнямиФото: Артём КАБАНКОВ

В первых рядах слушателей стояли глухонемые пенсионеры. Им тексты композиций пересказывала пританцовывающая сурдопереводчик.

Сурдопереводчица объясняет, о чем поют на сценеФото: Артём КАБАНКОВ

В перерывах между песнями на сцену выходили сторонники Тарасенко. Первой взяла слова председатель совета почетных граждан Владивостока Светлана Морозова. Она заявила, что оппонент Тарасенко – Андрей Ищенко – насмешил ее своими действиями после выборов. Она заявила, что кандидат от КПРФ – ставленник олигархов из Москвы.

– За коммунистом Ищенко стоит не только партия, но и серьезный бизнес со своими интересами. Из рук олигархов уходит рыба. Квоты на рыбу, на краба, на строительство рыболовецких судов. Тарасенко отстаивает отрасль для приморцев. Еще жесткая борьба идет за финансовые потоки из Москвы. Если придет к власти Ищенко, олигархи получат все, а мы, народ, ничего не получим! – заявила она.

Светлана МорозоваФото: Артём КАБАНКОВ

Президент общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артём Моисеенко рассказал участникам митинга о том, что жена Андрея Тарасенко много делает для приморских инвалидов. Например, помогает организовывать концерты в «Феско-Холле». В поддержку Тарасенко также высказались депутат думы Владивостока Дмитрий Поташев и представители нескольких общественных организаций – «Матерей России», «Юнармии», Общества ветеранов войны в Афганистане…

«У нас есть куратор, но где он, я не знаю»

Как оказалось, реальных сторонников врио губернатора на митинге не так много. Большую часть «массовки» пригнали сюда добровольно-принудительно. Так, молодой человек по имени Михаил оказался студентом одного из городских вузов. Его вместе с одногруппниками отправило на митинг руководство университета.

– Вариантов отказаться у нас нет. Участие строго под запись. Сами понимаете, откажешься – начнутся проблемы в университете, это никому не надо. Проще прийти и постоять тут час. У нас, в общем, и раньше такое было. Но в этом году просто в каком-то нереальном количество на мероприятия отправляют,– рассказал он корреспонденту «КП».

Молодежь Приморья активно "сгоняли" на митингФото: Артём КАБАНКОВ

Подхожу еще к одной группе ребят . Они, как выяснилось, приехали на митинг аж из Уссурийска. Диалог с юными сторонниками «Единой России» вышел чрезвычайно занятным. Ребята волновались и чего-то явно не договаривали.

– Мы в колледже учимся. Пришли поддержать Тарасенко.

– Вас как, пригнали сюда – или по зову сердца приехали?

– Ну… Можно и так сказать. Поддержать приехали.

– И вы так горячо поддерживаете Тарасенко, что решили сюда из самого Уссурийска приехать?

– Ну да, на митинге поучаствовать. У нас организатор есть.

– А где он?

– Ну где-то. Я не знаю. Я его не видел.

– Может, у него телефон есть?

– Я не знаю его телефона, я с ним не связывался.

Примерно в том же ключе прошли разговоры с рядовыми представителями общественных организаций. Большинство моих собеседников уверяли, что горячо поддерживают Андрея Тарасенко. На вопрос «почему», как правило, начиналось невнятное бормотание и даже претензии – мол, а с какой стати я буду отвечать?

Отдельной группой стояли курсанты-моряки. Они открыто признались – их сюда отправило руководство вуза для массовки.

– Сказали, что надо постоять. Я не против. На выборах я за Тарасенко голосовал, по своей воле, –рассказал корреспонденту курсант Валерий. –. У нас, кстати никакой «обязаловки» на выборах не было, голоса никто не покупал. Так что я нормально ко всему отношусь.

Курсанты не скрывали: их пригнали на митинг для массовкиФото: Артём КАБАНКОВ

Сознательные граждане на мероприятии все-таки были. Например, жительница Владивостока Виктория рассказала, что с самого начала поддерживала Андрея Тарасенко.

– Я считаю, что только он сможет направить в Приморье денежные потоки. Это самое главное, а какая там партия – дело второе. Сейчас ситуация сами видите, какая. Я заинтересована в том, чтобы он победил. Поэтому пришла. Пораньше отпросилась с работы, – рассказала она.

На митинг - как на праздникФото: Артём КАБАНКОВ

Никакого триумфа

Чем дольше длился митинг, тем меньше людей оставалось на площади. Через час осталась едва ли половина участников. Они ждали появления Андрея Тарасенко, который должен был подъехать к 18 часам. Однако кандидат в губернаторы безбожно опаздывал. Организаторы митинга тянули время, «забивая» программу песенными номерами. Концерт, кстати говоря, безумно понравился пришедшим на акцию пенсионеркам, которые даже устроили танцы.

Пенсионерки пустились в плясФото: Артём КАБАНКОВ

Андрей Тарасенко появился перед собравшимися спустя сорок минут ожидания. К этому времени на площади осталась едва ли сотня человек – вероятно, настоящие сторонники «единоросса». Студентов и курсантов, ясное дело, уже и след простыл.

Людей стало заметно меньшеФото: Артём КАБАНКОВ

Чем все закончилось – уже известно. Андрей Тарасенко сходу заявил, что результаты второго тура выборов нужно отменить. Говорил кандидат устало и с какой-то обидой.

– Я разговоривал с представителям Центризбиркома. Говорил - неправильно то, что произошло, что все друг друга обвиняют. Но мы посоветовались сегодня - нужно выборы отменять. Потому что как я буду смотреть в глаза людям и объяснять, что кто-то меня обвинил или где-то подыграл? Ну вот я наберу 50 или 55 процентов, как это будет выглядеть? Должно быть честно, порядочно и правильно. Поймите – это будет правильно. Мы все работаем и все должны друг друга уважать. Считаю, что это должно быть обоюдно, - заявил он.

Тарасенко призвал отменить итоги выборов и заявил: на третий тур не пойдуФото: Артём КАБАНКОВ

Тарасенко заявил, что в новом туре голосования он не собирается участвовать.

– Это будет выглядеть так, что я всеми силами рвусь во власть, в третий раз на выборы иду. Для меня важнее работать, приносить пользу людям. Если вот так, не получилось – я не хочу всеми силами рваться во власть. Работать я могу где угодно, – обратился он к собравшимся.

Слова врио губернатора собравшиеся восприняли с негодованием. Пенсионерки, все еще разгоряченные танцами, громко кричали, чтобы Тарасенко не сдавался. В первые ряды пробилась какая-то перебравшая женщина, громогласно заявившая: «Мы вас на руках в администрацию внесем!»

Кандидат призвал соратников не торопиться с выводами и положиться на волю Центрального избиркома и Кремля.

Выступление Тарасенко, мягко говоря, огорошило его сторонниковФото: Артём КАБАНКОВ

В общем, итоги митинга оказались, мягко говоря, неожиданными. Сторонники врио губернатора (а свой пост Тарасенко еще сохраняет) выжали из административного ресурса по максимуму. Курсанты, студенты (в том числе иногородние), пенсионеры, ветераны, инвалиды… Организовали масштабное мероприятие с песнями и плясками. А в конце – не победная речь кандидата, а его фактическая капитуляция. Выступление Тарасенко фактически обессмыслило митинг – и это стало неожиданностью даже для его организаторов. Как бы то ни было, Приморье вступает в новый этап политической борьбы, и она, кажется, обещает быть совершенно непредсказуемой.

Как ранее сообщала «Комсомолка», предположительно, новые выборы губернатора состоятся через три месяца – в декабре.

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