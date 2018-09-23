Мелодрама «Два билета домой» претендует на приз зрительских симпатий приморцев

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-23T12:46:56+03:00

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Во Владивостоке продолжается международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», стартовавший 21 сентября. Одной из картин, которую жители и гости Приморья увидели ещё до всероссийского проката, — мелодрама «Два билета домой» режиссёра и продюсера Дмитрия Месхиева. Он же написал сценарий, соавторами которого стали Сергей Гармаш и Мария Ошмянская.

Мария Скуратова на съёмках мелодрамы "Два билета домой". Фото: личный архив актрисы

Этот фильм с грифом «18+» открывал кинофестиваль, после чего его ещё раз показали в кинотеатре «Океан». По мнению приморцев, у картины Месхиева есть все шансы завоевать приз зрительских симпатий – настолько это пронзительная история. Причём Дмитрий впервые участвует в «Меридианах Тихого» и вообще впервые приехал во Владивосток.

– Хотя его кино уже неоднократно было показано в рамках нашего фестиваля. Это фильмы «Свои», «Американка», «Дневник камикадзе», и, наверно, многим из вас они хорошо знакомы, – отметили организаторы.

А потом полный зал на 500 человек весь фильм сопереживал главной героине – 18-летней девчонке Любе, выпускнице школы-интерната. Несмотря на только что полученную квартиру в новостройке, она хочет вместе с любимым уехать в Санкт-Петербург и работать стюардессой. Но вдруг узнаёт от давнего поклонника – одноклассника по прозвищу Шило, что её отец жив и сидит в тюрьме за убийство матери. Что происходит дальше - стоит увидеть самим на экране, ведь широкий прокат начнётся уже скоро, 25 октября.

Народный артист РФ Сергей Гармаш стал автором идеи фильма и сам же сыграл отца Любы Васнецовой. Фото:youtube.com

– Мы снимали это кино в Пскове, в одном из детских домов, и, конечно, с радостью покажу его позже ребятам, - рассказал режиссёр после того, как утихли аплодисменты зрителей. – Причём, когда Гармаш пришёл ко мне с идеей, я понял, хочу сделать не фестивальное кино ради призов, а именно пронзительное, чувственное кино, в стилистике немножко забытого советского; что-то близкое к фильмам Динары Асановой про подростков. Например, «Пацаны» – это было совершенно замечательное кино. И для самым важным именно сделать фильм пронзительным – чтобы не только тётеньки, но и папы иногда немножко всплакнули. Если это получилось – значит, я добился того, чего хотел.

Для первокурсницы актёрского факультета Марии Скуратовой это - первая роль в кино, ради которой она взяла академический отпуск. Говорит, что у неё был педагог на площадке, а нужную для съёмок часть сценария она получала только накануне вечером. Знала только, что это история про девочку и её отца.

- Сейчас она, конечно, хорохорится, но вообще мы её мучили всерьёз и заставляли переживать по-настоящему. Поэтому я и не дал ей сценарий, - пояснил режиссёр.

Восходящая звезда российского кино Мария Скуратова в Сочи на "Кинотавре". Фото: личный архив актрисы

Корреспонденту «Комсомолки» Маша рассказала, что сама она – из Санкт-Петербурга. По фильму же ей приходится жить в выдуманном провинциальном городке. На вопрос, сама она такая же сильная и временами жёсткая, как её героиня, или нет, ответила:

– Я, может быть, веду себя мягче, но сила во мне присутствует. Конечно, Люба выросла в других обстоятельствах – в детском доме, где «либо тебя, либо ты». И она может ответить, потому что её так закалила жизнь.

– Я посмотрела и «Два билета домой», и «Дядю Сашу» Александра Гордона. Так вот хочу вам сказать, что фильм Месхиева мне понравился больше, потому что он – жизненный, с конкретной ситуацией. Содержание берет за душу, и прекрасная игра актеров, - поделилась одна из зрительниц, женщина средних лет, которая предпочла не называть себя.

По традиции после каждого просмотра зрителям предлагают надорвать билет на словах «Да» и «Нет». Среди тех, кого корреспондент редакции встретила в кинотеатре «Океан», - гость программы «Что приморцу хороШоу» на радио «Комсомольская правда»-Приморье» Евгений Коновалов. Он тоже поддержал картину, в которой главные роли сыграли начинающая актриса, студентка Скуратова и народный артист РФ Гармаш.

– Фильм «Два билета домой» мне понравился, прежде всего, актерской игрой; во-вторых, сам сюжет интересный и в-третьих, зацепила драматургия. Я не кинокритик, и у меня всё просто – фильм зацепил или нет. Так вот «Дядя Саша» Александра Гордона не зацепил, - отметил собеседник.

Тем не менее, другие зрители, в голос хохотавшие над комедией Гордона, готовы поспорить с Евгением Коноваловым. Но об этом – в следующей фестивальной публикации «Комсомольской правды».