Владивосток готовится к Дню тигра и встречает Стивена Сигала

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-26T04:30:17+03:00

Утренний эфир 26 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Изменить размер текста: A A

Первым гостем программы "Что приморцу хороШоу"в 8 часов утра будет генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев: узнаем программу праздника 30 сентября в честь полосатого хищника и вообще,что нового в жизни тигров.

Также обсудим, в какую сумму обойдутся краевому бюджету повторные выборы, и вернётся ли на Дальний Восток Светлана Орлова, проигравшая губернаторские выборы во Владимирской области.

В 8:47 - традиционно на этой неделе анонс событий кинофестиваля "Меридианы Тихого" и самое ожидаемое из них - прилёт Стивена Сигала с Эриком Робертсом. А в 9:05 встречаем в студии творческую группу киноленты "Не чужие" - последнего фильма режиссёра и актрисы Веры Глаголевой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/670492" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 26.09.18.