Бокс, вода и мотоциклетные трубы: как набрал форму новый глава Приморья Олег Кожемяко

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-27T10:48:51+03:00

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В Приморский край с лёгкой руки президента Владимира Путина возвращается самый настоящий марафонец - Олег Кожемяко. Олега Николаевича стайером можно назвать за его политическое долгожительство. Шутка ли - за 13 лет политик попеременно возглавлял Корякию, Амурскую и Сахалинскую области. И каждый раз помимо успехов на ниве экономики и сельского хозяйства он занимал почётные места на неофициальном спортивном подиуме российских губернаторов. «Комсомолка» выяснила, как Олегу Кожемяко удалось сохранять спортивную форму.

Олег Кожемяко скачет на лошади. Фото: "КП в Приамурье".

Всегда подтянутый, одним своим торсом и упругим прессом Олег Кожемяко может набрать на выборах большинство голосов, особенно женских. Уроженец приморского села Черниговка подтягивается 25 раз.

- Думаю, для каждого парня именно турник является определяющим фактором его отношения к своему здоровью и телу. Если не забывать еще и про пресс, то можно достаточно легко держать себя в форме, - поделился однажды с журналистами секретом своего торса Кожемяко.

В окружении нового руководителя Приморья нам сообщили: у их шефа нет спортивных званий, но здоровый образ жизни для дальневосточника - своеобразная религия.

- У Олега Николаевича каждый день бег по утрам, а если зима - лыжи. Бегает не в зале, а по улице. Еще каждый день он боксирует или играет в хоккей. Два раза в неделю - плаванье, - с грустной ноткой в голосе сообщили нам сегодня в правительстве Сахалинской области.

Новой команде врио губернатора в прямом смысле придётся встать на лыжи. Как это сделали несколько лет назад чиновники из правительства Сахалинской области. Горнолыжная трасса в Южно-Сахалинске дышала на ладан, пока регион не возглавил «варяг» из Амурской области. В кратчайшие сроки он превратил её во всем известный сейчас курорт «Горный воздух». Дальневосточники зимой теперь предпочитают летать не в Таиланд, а в Южно-Сахалинск. Вслед за российскими туристами потянулись олимпийцы. Для сборной по ски-кроссу Кожемяко едва ли не сам снег из пушки выплёскивал. Итог - сенсационная бронзовая медаль россиянина Сергея Ридзика в Пхёнчхане.

Наверняка с переездом Кожемяко во Владивосток такая же перспектива ждёт трассу «из прошлого века» на сопке Обзорной в Арсеньеве. И не только.

Там же, на Сахалине, Кожемяко однажды проплыл-пробежал-проехал супермарафон в триатлоне, олимпийском виде. Представьте себе - сначала нужно преодолеть водную «полуторку», затем проехать на велосипеде 42 км, а в завершение - пробежать 21 километр.

После той гонки у многих сахалинцев развеялись последние сомнения по поводу «варяга»: да из таких губернаторов можно гвозди делать.

Сам глава региона в свойственной себе манере, без хвастовства, заметил:

- Бояться не надо, можно выбрать дистанцию по себе. Главное - любить спорт, и всё получится.

Несколькими годами ранее Олег Кожемяко растопил сердца амурчан, прыгнув в ледяной затон реки Зея. Видавшие виды моржи назвали тогда ровный кроль политического пловца «методом губернатора».

Олег Кожемяко искупался в проруби. Фото: "Порт Амур".

И вот - новый вызов. Приморье. Можно сказать, четвёртый марафон. И самый важный.

Нет сомнений, что во Владивостоке выйдет из состояния грогги профессиональный спорт – футбол, хоккей. Предвкушают новые времена детско-юношеские спортивные школы. Расправляют плечи даже спортсмены-любители. Наверняка и спортивные долгострои перестанут быть таковыми.

Кстати, ещё один, пусть и неофициальный, претендент на пост губернатора Приморья - актёр Стивен Сигал - давно дружит с Кожемяко. На Сахалине они вместе открывали оздоровительный комплекс «Флагман». Если вдруг главный герой боевика «В осаде» продолжит сотрудничество со своим давним знакомым, связка Кожемяко - Сигал может стать самой мощной политической коалицией в истории региона.

КСТАТИ

Олег Кожемяко по праву можно назвать байкером и любителем хороших мотоциклов. В его собственности нет ни одного автомобиля, зато вот уже как семь лет на него оформлен Harley-Davidson XL883N. Губернатор неоднократно встречался с байкерами, оказывал им всяческую поддержку и участвовал в памятных заездах и мероприятиях, организованных любителями двухколесного транспорта. Сам Олег Кожемяко однажды признался журналистам, что впервые сел за руль «Минска» (кто помнит такую чудо-технику?) еще в 14 лет в Приморье:

В собственности у Олега Кожемяко лишь одно транспортное средство - мотоцикл Harley-Davidson XL883N. Фото: "Порт Амур".

- Современная техника, скорость всегда вызывают уважение. Это притягивает, дает хороший всплеск адреналина. Как говорится, моторы рвут сердца. Хочется сохранить навыки, полученные еще в юности. Ведь мотоциклы и влюбленность в дорогу были практически у каждого из нас.

Олег Кожемяко впервые сел за руль мотоцикла в 14 лет. Фото: "Амурская правда".

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