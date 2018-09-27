2018-09-27T10:48:51+03:00
Политика

Бокс, вода и мотоциклетные трубы: как набрал форму новый глава Приморья Олег Кожемяко

Политик начинает четвёртый политический марафон - у себя на родине
Алексей САМУСЬКОВАлександр СЫРЦОВ
Поделиться:
Олег Кожемяко (второй слева) готовится к заплыву. Фото: "КП - Благовещенск".Олег Кожемяко (второй слева) готовится к заплыву. Фото: "КП - Благовещенск".
Изменить размер текста:

В Приморский край с лёгкой руки президента Владимира Путина возвращается самый настоящий марафонец - Олег Кожемяко. Олега Николаевича стайером можно назвать за его политическое долгожительство. Шутка ли - за 13 лет политик попеременно возглавлял Корякию, Амурскую и Сахалинскую области. И каждый раз помимо успехов на ниве экономики и сельского хозяйства он занимал почётные места на неофициальном спортивном подиуме российских губернаторов. «Комсомолка» выяснила, как Олегу Кожемяко удалось сохранять спортивную форму.

Олег Кожемяко скачет на лошади. Фото: "КП в Приамурье".

Олег Кожемяко скачет на лошади. Фото: "КП в Приамурье".

Всегда подтянутый, одним своим торсом и упругим прессом Олег Кожемяко может набрать на выборах большинство голосов, особенно женских. Уроженец приморского села Черниговка подтягивается 25 раз.

- Думаю, для каждого парня именно турник является определяющим фактором его отношения к своему здоровью и телу. Если не забывать еще и про пресс, то можно достаточно легко держать себя в форме, - поделился однажды с журналистами секретом своего торса Кожемяко.

В окружении нового руководителя Приморья нам сообщили: у их шефа нет спортивных званий, но здоровый образ жизни для дальневосточника - своеобразная религия.

- У Олега Николаевича каждый день бег по утрам, а если зима - лыжи. Бегает не в зале, а по улице. Еще каждый день он боксирует или играет в хоккей. Два раза в неделю - плаванье, - с грустной ноткой в голосе сообщили нам сегодня в правительстве Сахалинской области.

Новой команде врио губернатора в прямом смысле придётся встать на лыжи. Как это сделали несколько лет назад чиновники из правительства Сахалинской области. Горнолыжная трасса в Южно-Сахалинске дышала на ладан, пока регион не возглавил «варяг» из Амурской области. В кратчайшие сроки он превратил её во всем известный сейчас курорт «Горный воздух». Дальневосточники зимой теперь предпочитают летать не в Таиланд, а в Южно-Сахалинск. Вслед за российскими туристами потянулись олимпийцы. Для сборной по ски-кроссу Кожемяко едва ли не сам снег из пушки выплёскивал. Итог - сенсационная бронзовая медаль россиянина Сергея Ридзика в Пхёнчхане.

Наверняка с переездом Кожемяко во Владивосток такая же перспектива ждёт трассу «из прошлого века» на сопке Обзорной в Арсеньеве. И не только.

Там же, на Сахалине, Кожемяко однажды проплыл-пробежал-проехал супермарафон в триатлоне, олимпийском виде. Представьте себе - сначала нужно преодолеть водную «полуторку», затем проехать на велосипеде 42 км, а в завершение - пробежать 21 километр.

После той гонки у многих сахалинцев развеялись последние сомнения по поводу «варяга»: да из таких губернаторов можно гвозди делать.

Сам глава региона в свойственной себе манере, без хвастовства, заметил:

- Бояться не надо, можно выбрать дистанцию по себе. Главное - любить спорт, и всё получится.

Несколькими годами ранее Олег Кожемяко растопил сердца амурчан, прыгнув в ледяной затон реки Зея. Видавшие виды моржи назвали тогда ровный кроль политического пловца «методом губернатора».

Олег Кожемяко искупался в проруби. Фото: "Порт Амур".

Олег Кожемяко искупался в проруби. Фото: "Порт Амур".

И вот - новый вызов. Приморье. Можно сказать, четвёртый марафон. И самый важный.

Нет сомнений, что во Владивостоке выйдет из состояния грогги профессиональный спорт – футбол, хоккей. Предвкушают новые времена детско-юношеские спортивные школы. Расправляют плечи даже спортсмены-любители. Наверняка и спортивные долгострои перестанут быть таковыми.

Кстати, ещё один, пусть и неофициальный, претендент на пост губернатора Приморья - актёр Стивен Сигал - давно дружит с Кожемяко. На Сахалине они вместе открывали оздоровительный комплекс «Флагман». Если вдруг главный герой боевика «В осаде» продолжит сотрудничество со своим давним знакомым, связка Кожемяко - Сигал может стать самой мощной политической коалицией в истории региона.

КСТАТИ

Олег Кожемяко по праву можно назвать байкером и любителем хороших мотоциклов. В его собственности нет ни одного автомобиля, зато вот уже как семь лет на него оформлен Harley-Davidson XL883N. Губернатор неоднократно встречался с байкерами, оказывал им всяческую поддержку и участвовал в памятных заездах и мероприятиях, организованных любителями двухколесного транспорта. Сам Олег Кожемяко однажды признался журналистам, что впервые сел за руль «Минска» (кто помнит такую чудо-технику?) еще в 14 лет в Приморье:

В собственности у Олега Кожемяко лишь одно транспортное средство - мотоцикл Harley-Davidson XL883N. Фото: "Порт Амур".

В собственности у Олега Кожемяко лишь одно транспортное средство - мотоцикл Harley-Davidson XL883N. Фото: "Порт Амур".

- Современная техника, скорость всегда вызывают уважение. Это притягивает, дает хороший всплеск адреналина. Как говорится, моторы рвут сердца. Хочется сохранить навыки, полученные еще в юности. Ведь мотоциклы и влюбленность в дорогу были практически у каждого из нас.

Олег Кожемяко впервые сел за руль мотоцикла в 14 лет. Фото: "Амурская правда".

Олег Кожемяко впервые сел за руль мотоцикла в 14 лет. Фото: "Амурская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко: биография

Трудовые и политические вехи нового хозяина «белого дома»

Незаменимые есть: Олег Кожемяко возглавил уже четвёртый регион

Ушедший в отставку Андрей Тарасенко тоже поучаствует в церемонии 28 сентября

Декларация о доходах нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко

Какой недвижимостью и капиталом владеет политик

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Самоуверенность губернаторов их подвела": В Госдуме прокомментировали итоги второго тура в регионах
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб так отреагировала на неожиданные итоги выборов во Владимире и Хабаровске
Новости 24
Обнаглевшие малолетки дважды влезли в чужую квартиру в Приморье
"Старородящую" самку леопарда с котенком удалось заснять в Приморье
Нападавшего на школьников грабителя изобличили во Владивостоке
Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
Олегу Кожемяко нашли преемницу на Сахалине
Хорошо известного врио представят Приморью в пятницу
Приморский коммерсант хранил в морозилке 18 тонн тухлой рыбы
Приморца арестовали за пьяную езду на машине из автосервиса
Оркестр Росгвардии даст открытый концерт во Владивостоке
Суд Приморья защитил молодую мать от произвола банкиров
Элла Памфилова пожелала застрелиться "горе-экспертам" по Приморью
Житель Владивостока украл всю зарплату работницы детсада
ЦИК: смена власти в Приморье не повлияет на выборы
Из старых развалюх приморцев переселили в новые развалины
Разгулявшиеся тигры перекроют центр Владивостока
Четверг во Владивостоке будет хмурым, но без дождя
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника