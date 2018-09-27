Незаменимые есть: Олег Кожемяко возглавил уже четвёртый регион

СЕГОДНЯ 09:23 2018-09-27T09:53:46+03:00

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Сначала в соцсетях появились предположения: если Москва не утвердит кандидатуру Андрея Тарасенко, то кого же тогда пришлют? Неужели исполнится, наконец, мечта Олега Кожемяко поруководить родным Приморьем? Но озвучивавшим эту мысль самим верилось не до конца, что такое возможно. Всё-таки в Сахалинской области Кожемяко провёл буквально три года, ещё и первый срок не закончился. Тем не менее, в ночь с 26 на 27 сентября прилетела весть из Москвы, а многие приморцы узнали о назначении нового врио губернатора уже в четверг утром.

Об этом, а также о губернаторских намерениях голливудского актёра Стивена Сигала говорили и в утреннем эфире на радио «Комсомольская правда»-Приморье». «Вживую» Кожемяко можно будет увидеть уже завтра утром на церемонии официального представления в администрации края. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», участвовать в ней будут полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов и только что сложивший полномочия врио губернатора Андрей Тарасенко. Общественность не исключает, что Тарасенко также скажет преемнику напутственную речь, как это было с ним самим и Владимиром Миклушевским 6 октября 2017 года.

Новому главе Приморского края – 56 лет, он родился в селе Черниговка и постепенно выбился наверх. Авторитетный политик с бизнес-жилкой и железной хваткой. Единственный из губернаторов, для кого это уже четвёртый регион: до Приморского края были Корякский автономный округ, Амурская область и Сахалинская.

Политолог Павел Наливайко считает:

- На фоне всех негативных событий, связанных с последними двумя руководителями Приморья, назначение Олега Кожемяко является своевременным решением. Для жителей региона он – не чужой политик. Он здесь родился, вырос, начал строить свою карьеру и прекрасно понимает те вызовы, которые сейчас стоят перед регионом и те задачи, которые нужно решать в первую очередь. Более того, я не соглашусь с мнениями о том, что он бросил Сахалинскую область. Всё-таки за три года ему удалось выстроить стабильную систему после крупнейших в России коррупционных скандалов и доказать свою эффективность - в том числе, в глазах руководства региона, который сейчас ему доверили. В Приморском крае – не менее сложная задача.

Олег Кожемяко даёт интервью в Южно-СахалинскеФото: Евгения ГУСЕВА

По оценке директора Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрия Коломейцева, после провала команды Тарасенко на выборах смена руководителя края была ожидаемой. Последнее социологическое исследование «Чёрного куба», проведённое с 20 по 24 сентября, показало: выдвижение Андрея Тарасенко на новые выборы поддерживали лишь 16% приморцев.

- Чтобы ситуация не повторилась вновь, нового врио необходимо было назначать в максимально сжатые сроки, что и было проведено Кремлем. Центр уже не в первый раз призывает Олега Кожемяко «спасти» ситуацию в проблемном регионе Дальнего Востока: достаточно вспомнить его приход на Сахалин после громкого задержания экс-главы области Хорошавина и его окружения. Ситуация в Приморье более напряженная, чем три года назад на Сахалине. Там было общее недовольство элитами, в нашем же регионе ситуация подогрета электорально – народ проголосовал «против» всего, и часть протеста, несомненно, перенесётся на ближайшие выборы. Однако Кожемяко в отличие от Тарасенко не только родился и вырос в Приморье, но и большую часть жизни прожил здесь, был даже членом Совета Федерации от Приморья. Поэтому, являясь лидером общественного мнения в масштабах Дальнего Востока, должен справиться с задачами, возложенными на него, - отметил политолог Коломейцев в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

В то же время, добавил он, новый глава Приморья вынужден будет не только справляться с острым социально-политическим кризисом, но и в очередной раз решать проблему с активами своей семьи.

- Ранее премьер Трутнев не раз высказывался о недопустимости присутствия конфликта интересов в стратегическом регионе страны. Ранее он говорил, что Кожемяко все свои проблемы в этой части решил, и бизнес-интересы его прямых родственников находятся в других субъектах. Приморье – один из таких. Компании, которыми руководит его сын, Никита Кожемяко, являются резидентами Свободного порта Владивосток. Из всех известных активов – «Преображенская база тралового флота» и сельскохозяйственный бизнес в центральной части края. Интересно будет посмотреть, как новый врио губернатора будет разрешать сложившуюся ситуацию, - подытожил Юрий Коломейцев.

Депутат Госдумы от Приморского края Сергей Сопчук также прокомментировал смену верховной власти в регионе:

- С Олегом Николаевичем мы хорошо знакомы по работе. Он начинал свой путь как в бизнесе, так и в политике в нашем родном регионе. Мы вместе работали в Законодательном собрании третьего созыва. В 2002 году наш созыв делегировал Олега Николаевича в Совет Федерации. Важно, что в Приморье он возвращается с профессиональным багажом опыта губернаторской работы, а, значит, и мудрости. И хорошо знает особенности дальневосточных регионов.

Однозначно могу сказать, что Олег Николаевич эффективный политик. И сильный кандидат. Уверен, он справится, но ситуация достаточно непростая. Готов всецело оказывать ему поддержку, - добавил Сопчук.