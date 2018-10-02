Громкие отставки в Приморье: троих вице-губернаторов освободили от должностей

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-02T08:30:57+03:00

Произойдут ли ещё отставки до предстоящих выборов главы региона - пока неизвестно

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Сразу троих вице-губернаторов Приморья отстранили от занимаемых должностей. Под отставки попали Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко. Освобождение связано с отставкой врио губернатора края Андрея Тарасенко.

Напомним, что 26 сентября президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко. Ранее чиновник возглавлял Сахалинскую область и перешёл на должность после отставки прошлого врио - Андрея Тарасенко. После этих событий «Комсомольской правде» - Владивосток» стало известно, что свой пост намерен покинуть вице-губернатор Дмитрий Братыненко, курирующий вопросы внутренней политики. Однако, в последствии, сохранение должности за чиновником повисло в воздухе. До сегодняшнего дня.

Как стало известно «КП» от пресс-службы краевой администрации, сегодня из «белого дома» со своими вещами вышли три человека. Среди них куратор вопросов образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов Ирина Мануйлова. Также своего кресла лишился Станислав Ершов. Он занимался вопросами взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Наконец, подписали увольнительное и Дмитрию Братыненко, который занимался взаимодействием с Законодательным собранием Приморья, а также избирательной комиссией края.

Пока на своих местах остаются первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Константин Богданенко, Константин Межонов, Алексей Немков, Андрей Ларин, Павел Серебряков, Татьяна Казанцева, Гагик Захарян, Валентин Дубинин и Дмитрий Мариз.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

- Ожидаемой отставкой была только кандидатура Дмитрия Братыненко, учитывая, что всегда при смене главы региона новый человек приводит своего куратора по информационной политике. Это связано с тем, что это одно из основных направлений на старте управления руководителя. Нужно устанавливать связи с элитами, контролировать внутриполитическую ситуацию, - сообщил корреспонденту «КП» приморский политолог Павел Наливайко.

По его словам, здесь сыграл и другой фактор: проваленные выборы врио губернатора Андрея Тарасенко. Касаемо остальных двух фигур, их уход спрогнозировать оказалось сложно, потому что Ершов и Мануйлова занимали нейтральные должности. Либо это связано с тем, что у действующего врио есть свои кандидаты на занимаемые места, либо они сами ушли в след за прошлым руководителем региона.

Прогнозируя дальнейшие отставки, Павел Наливайко отметил, что их скорее всего до выборов не произойдёт.

— За три месяца до выборов очень рискованно кого-то увольнять. Я не удивлён, что сохранены такие важные кадры, как Серебряков, Межонов, Костенко и другие. Они сидят на своих местах давно и работают на репутацию Олега Кожемяко.

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