Вице-губернатор Приморья, ответственный за выборы, хочет уйти в отставку

СЕГОДНЯ 09:47 2018-09-21T09:57:50+03:00

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Приморский вице-губернатор Дмитрий Братыненко, курирующий вопросы внутренней политики, подал в отставку. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил источник в администрации края. Сегодня заместитель главы края написал заявление.

– Заявление действительно «упало» на стол врио губернатора Тарасенко. Но пока оно не подписано. И, если честно, неизвестно, подпишут ли его вообще, – сообщил он.

Такое развитие событий стало логичным продолжением скандала, разразившегося после выборов губернатора края. Многочисленные нарушения в ходе голосования стали причиной того, что итоги второго тура попросту отменили. В Приморье даже прилетела комиссия Центрального избиркома. Как писала «КП», из-за того, что из подсчёта «выпали» избиратели по УИКам, где итоги аннулировали, нельзя установить корректные итоговые цифры голосования. Соответственно, ни одного из кандидатов признать законно избранным не представляется возможным.

Единороссам сейчас нужно найти крайнего – и речь не только о председателях избиркомов, которые могли участвовать в фальсификациях. Так что не исключено, что все огрехи повесят именно на Братыненко. Вполне вероятно, что в такой ситуации вице-губернатор попытается вовремя уйти из «белого дома». Хотя, думается, момент уже упущен.

Ожидается, что окончательное решение примут сегодня на встрече партийного актива приморского отделения «Единой России». «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.