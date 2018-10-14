Два моряка арестованного в Южной Корее танкера «Палладий» вернулись в Приморье

СЕГОДНЯ 04:34 2018-10-14T04:42:43+03:00

Судовладелец и три члена экипажа ждут суда в следственном изоляторе Пусана. Летом россияне попытались угнать судно на родину - их остановили с помощью спецназа

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В Находку вернулись два члена экипажа задержанного в Южной Корее российского танкера «Палладий». Второй помощник капитана и моторист, задержанного в порту Пусана торгового судна стали первыми моряками, вернувшимися в Россию после августовского ЧП.

11 оставшихся на борту судна моряков ждут замены. Танкер «Палладий» задержан портовыми властями Пусана за попытку выйти из порта без уплаты всех долгов за ремонт судна и загрязнение акватории.

В ночь с 27 на 28 августа «Палладий» попытался прорваться через береговую охрану порта, чтобы выйти в Японское море. Корейцы заметили хитрый ход и устроили целую спецоперацию с вертолётом и стрельбой.

Зачинщика-судовладельца Андрея Андреева и трёх членов экипажа отправили в следственный изолятор, где они пребывают уже полтора месяца. Всех их обвиняют в сопротивлении при задержании. Это уголовная статья, по ней морякам грозит до пяти лет тюрьмы.

- Капитан судна, генеральный директор компании-судовладельца «Дальтранс», матрос и моторист в ожидании судебных разбирательств находятся в следственном изоляторе города Пусана. Их судьба будет решаться в ближайшее время. Сумма долга судоходной компании перед судоремонтниками Южной Кореи составляет около 200 тысяч долларов, - сообщил корреспонденту «КП» председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов после встречи с одним из моряков - вторым помощником капитана Александром Замшиным.

Суд по делу о попытки побега арестованного судна из порта Пусан состоится 17 октября.

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