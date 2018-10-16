Владивосток готовится к выборам губернатора и мэра

Федеральные СМИ сообщили о том, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внёс на рассмотрение краевого парламента законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципальных образованиях. РИА Новости пишут со ссылкой на пресс-секретаря главы региона, что законопроект уже внесен в Заксобрание в понедельник 15 октября.

В то же время, как стало известно «Комсомолке», на ближайшем заседании депутатов сегодня, 16 октября, его пока не будут рассматривать. Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев пояснил, что он ещё не видел этот документ, и в повестку его пока не стали включать.

В начале месяца на встрече с журналистами Кожемяко высказался за возвращение прямых выборов вместо действующей сейчас конкурсной процедуры назначения глав муниципалитетов. Особенно актуален вопрос для Владивостока, где назначенный таким образом мэр Виталий Веркеенко добровольно ушёл в отставку с 12 октября - после всего лишь девяти месяцев работы на посту градоначальника. В истории города навсегда останется его знаменитое заявление в соцсетях со словами «Честь имею».

Примечательно, что об отставке мэр заявил вскоре после назначения Олега Кожемяко на пост врио губернатора Приморья. Политический тяжеловес Кожемяко до этого уже руководил Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями, работал помощником главы администрации президента РФ. Наблюдатели не исключают, что к отставке Веркеенко подтолкнули не только конфликты в самой мэрии, но и желание уйти раньше, чем они начнутся с новым главой региона. Перед уходом он передал депутатам гордумы два наказа: наделить Владивосток статусом города федерального значения и вернуть прямые выборы мэра. То есть в отношении к выборам Кожемяко и Веркеенко оказались на одной волне, но по разные стороны.

По мнению депутатов, с которыми пообщался корреспондент «КП»-Владивосток», краевой столице, конечно, нужен избранный народом глава, а не и.о., как сейчас. В то же время неизбежны столкновения интересов и характеров с таким сильным руководителем как Олег Кожемяко – из-за бюджета, земельных участков, представительских функций и так далее.

Политический консультант Пётр Ханас подтвердил, что от конфликтов с губернатором не застрахован ни один мэр областного или краевого центра. В то же время собеседник подчеркнул:

- Конфликт – это не всегда плохо. Это – источник развития. Вопрос только, как решается конфликт: можно идти на конфронтацию и на драку, а можно решать через компромисс, консенсус, сотрудничество. Кожемяко аннулирует те ошибки, которые были допущены при экс-губернаторе Миклушевском. Безусловно, такому городу как Владивосток нужна сильная легитимная власть, которая может быть получена только в результате всенародных выборов. Другое дело, что избиратели могут ошибиться. Но хочется верить, что выборы вернут легитимного сильного главу, достаточно серьёзно мотивированного на работу, имеющего амбиции, желание и перспективы.

По мнению Ханаса, Владивостоку нужен статус столицы Дальнего Востока: это привлечёт дополнительные деньги в бюджет города и заодно как раз обеспечит главу дополнительными представительскими функциями.

А пока вопрос с выборами мэра остаётся открытым: законопроект главы региона Заксобрание рассмотрит позже, а новая конкурсная процедура по назначению главы городской администрации должна состояться до конца текущего года. Также в декабре – скорее всего, 16-го - состоятся выборы губернатора Приморского края. Дату утвердят сегодня депутаты краевого парламента, и «Комсомолка» будет следить за ходом этого заседания.