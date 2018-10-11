«Не дайте себя заболтать»: перед уходом с поста Виталий Веркеенко передал Владивостоку два наказа

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-11T07:28:44+03:00

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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко сегодня окончательно уходит в отставку. В свой последний день работы он оставил два наказа для городских депутатов. Пока ещё действующий градоначальник пожелал краевому центру стать городом федерального значения и перейти к прямым выборам мэров.

Как писала «КП», 2 октября Виталий Веркеенко неожиданно для всех приморцев подал в отставку. При этом о своём окончательном решении он заявил не напрямую чиновникам, а через социальные сети. Мэр опубликовал фотографию заявления со своим автографом и подписью «Честь имею». Поначалу многие не поверили, что это правда: множились слухи о недоброжелателях, якобы захвативших аккаунты Веркеенко. Свеженазначенный врио губернатора Приморья Олег Кожемяко также удивился такому решению, выразившись: «Я такого никогда не встречал». Однако информация о добровольной отставке быстро подтвердилась.

Сегодня, 11 октября, Виталий Веркеенко дорабатывает последний день градоначальника. Перед своим уходом он перераспределил роли в городской администрации, назначив четырёх вице-губернаторов и посадив на своё кресло преемника. Им стал Сергей Шерстюк, с которым раньше ещё действующий мэр работал вместе в технохолдинге «Сумотори». Место официального представителя мэра заняла Наталья Зубова – замглавы города.

В последний день работы Виталий Веркеенко посетил внеочередное заседание думы Владивостока, чтобы проститься с городскими депутатами. В своей речи он поблагодарил каждого из избранников народа за совместную девятимесячную работу.

- Я хочу поблагодарить каждого из депутатов (и Думу в целом) за продуктивную работу. Она позволила мне решить многие стоящие перед городом задачи. Можно сказать, в это время я родился как руководитель, имеющий государственный опыт. Сейчас сложно подводить итоги: я планировал сделать намного больше. Уверен, что положенное начало послужит хорошим стимулом для дальнейшего развития. Вместе мы подготовили город к зиме, организовали поддержку развития, согласовали оптимальный бюджет и создали успешную команду, - сообщил со сцены Виталий Веркеенко.

Виталий Веркеенко в свой последний день сидел вместе с Натальей Зубовой и Сергеем ШерстюкомФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Вместе с этими словами он передал депутатам два наказа. Первый: наделить Владивосток статусом города федерального значения (не столицей Дальнего Востока, как этого желает Олег Кожемяко). По мнению Виталия Веркеенко, столичный статус – лишь красивый лейбл, от которого город почти ничего не получит. Ну, за исключением новых офисов и кучи обещаний.

- Не дайте себя заболтать, - предостерег он депутатов.

Вторым наказом уходящего градоначальника стал возврат прямых выборов мэра. По мнению Веркеенко, это даст новому главе необходимые полномочия по принятию бюджета. В завершение чиновник отметил, что не покинет Владивосток и продолжит работу на благо города и края.

- Служу России, Приморскому краю и моему Владивостоку, - произнёс на прощание покидающий кресло главы краевого центра Виталий Веркеенко.

Отметим, что после ухода главы города Дума Владивостока должна принять решение по вопросу об избрании нового мэра не позднее 55 календарных дней, начиная с сегодняшнего дня. Для этого будет сформирована конкурсная комиссия из 8 человек. В неё войдут 4 члена комиссии, выбранные городскими депутатами, и еще столько же назначит губернатор Приморского края. По результатам конкурса комиссия решит представить на рассмотрение не менее двух кандидатов для избрания главой Владивостока.