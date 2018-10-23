Кожемяко назначил своим советником экс-кандидата в губернаторы Приморья

СЕГОДНЯ 04:54 2018-10-23T04:54:51+03:00

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Новостью дня в Приморье стало решение врио губернатора Олега Кожемяко назначить своим советником Юлию Толмачёву. Депутат Законодательного собрания и председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» участвовала в выборах губернатора Приморья 9 сентября этого года - как сообщала тогда «Комсомольская правда», Толмачёва разбавила мужскую компанию и даже получила неплохой результат, более 10%. Однако, во второй тур 16 сентября она не прошла, да и результаты той кампании избирком отменил.

Сейчас в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Юлия Валерьевна уклонилась от ответа на вопрос, собирается ли она участвовать в повторных выборах 16 декабря одновременно с Олегом Кожемяко.

При этом собеседница подчеркнула, что советник - это общественная нагрузка, поэтому она остаётся краевым депутатом.

- Буду заниматься инфраструктурными проектами (Свободный порт Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития в Приморском крае, научно-образовательный и технологический кластер на острове Русский, специальный административный район на острове Русский) и, безусловно, социальной сферой - в том числе вопросами, которые волнуют пенсионеров, - пояснила Толмачёва.