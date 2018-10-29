2018-10-29T07:15:13+03:00
Общество

Как приморцы отметили хэллоуин 2018: девочки-феи и кровавый палач

Во Владивостоке День всех святых празднуют еще с прошлой недели
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Хэллоуин-2018 в Москве начался по-нашенски заранее — с вечера пятницы, 26-гоХэллоуин-2018 в Москве начался по-нашенски заранее — с вечера пятницы, 26-гоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За несколько дней до празднования хэллоуина, приморцы уже успели заранее отметить самый мрачный и нарядный праздник в году. В этом году торжество выпадает на четверг, но мало кто готов надевать ужасные костюмы в будний день 31 октября (а уж тем более идти на вечеринку). Поэтому собрание тёмных сил растянулось на 8 дней: его начали праздновать еще в прошлую пятницу, а закончат только в предстоящую субботу.

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Первые вечеринки празднования хэллоуина начались во Владивостоке 26 октября. Пятница - подходящий день дл того, чтобы облачиться в костюм монстра из фильма ужасов и отправиться весёлой компанией в один из городских клубов. Владивостокцев, желающих похвастать своим образом, набралось много. Своими жуткими праздничными нарядами и образами они хвастались в социальных сетях. Первые хэллоуинские фотографии многие делали ещё на этапе подбора костюма и нанесения грима.

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Впрочем, традиционные фотографии из клубов – тоже на месте. И как обычно, их делали прекрасные дамы. Образы - самые различные: дружелюбные феи, опасные и кровавые палачи, и даже героиня недавно вышедшего фильма «Проклятие монахини».

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В своих творческих задумках некоторые жители Владивостока, кажется, перешли все возможные границы. Одна из горожанок решила приобщить к празднику ещё не родившегося ребёнка. Ей на живот нанесли тёмный грим с нарисованным Светильником Джека.

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«Под раздачу» попали даже домашние животные. Горожанка Юлия решила сделать из своего пса настоящее порождение мрака - и надела на него дьявольские рожки. При этом образ получился больше комичным, чем жутким.

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Отметим, что, несмотря на два дня активного празднования хэллоуина, горожане выкладывали в сети не так много фотографий с праздничных мест. Быть может, всё веселье им испортила погода (а, может, не все оказались готовы отмечать День всех святых за несколько дней до поаздника). Однако «Комсомолка» уже писала о хэллоуинских вечеринках, которые пройдут на этой неделе. Так же мы писали и о местах, где в городе можно купить костюм и сделать грим.

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