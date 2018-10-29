Политолог: очередь желающих стать губернатором Приморья вырастет до 20 человек

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-29T12:51:30+03:00

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По информации краевого избиркома, на 12:00 понедельника документы подали 14 человек, пожелавших баллотироваться на вакантный пост губернатора Приморья. Заместитель председателя избирательной комиссии Роман Охотников сказал «Комсомолке», что сегодня пока не было свежих заявлений, но стоит дождаться 18:00.

- Пакеты документов можно подавать ещё до 18 ноября включительно, - пояснил он.

Как и собирался, самовыдвиженцем идёт врио губернатора Олег Кожемяко – он первым пришёл в избирком 26 октября. В этом списке есть и другие известные фамилии: депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь - от российской экологической партии «Зелёные», депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), руководитель регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» предвыборную ситуацию прокомментировал политолог, директор консалтингового центра Expert Group Павел Наливайко. По его оценке, кроме заявившихся четырнадцати, будет еще человек пять.

- Конечно, рекорд 2001 года мы не побьём, но за последние 15 лет это - масштабное выдвижение в рамках Приморского края. Нужно понимать, что впереди у нас – не обычные региональные выборы, а кампания, к которой, без преувеличения, приковано внимание всей страны. Сейчас уже есть трое кандидатов не из Приморья, и ожидается ещё несколько таких варягов от малых партий, которые создавались в 2012 году как спойлерские проекты. Они должны были глушить или растягивать протест: например, такой хаотичный, как возник у нас сейчас в Приморье, - отметил собеседник.

Наблюдатели ожидают 3 ноября выдвижения кандидатов от КПРФ и «Коммунистов России», а также нескольких самовыдвиженцев в оставшиеся три недели.

- Нужно понимать, что не все претенденты выдвигаются на этот пост, чтобы победить. Многие просто пытаются заявить о себе. Итоговый состав кандидатов будет зависеть от того, насколько либерально подойдет к этому вопросу региональная власть и насколько окажет помощь каждому из кандидатов. Муниципального фильтра хватает на 12-13 человек, если брать численный состав муниципальных депутатов и глав. Кстати, нужно понимать, что если Кожемяко пообещал поддерживать других претендентов, самовыдвиженцев, при прохождении муниципального фильтра, это не означает, что он сделает всю работу за них. Поэтому в итоговом составе кандидатов я вижу цифру от 5 до 8: она была бы оптимальна как для избирателя, так и для региональной власти - для поддержания принципа конкурентности выборов, - подытожил политолог.

Сегодня же, в день столетия ВЛКСМ, с ведущими программы «Что приморцу хороШоу» пообщался депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис. Он рассказал про свою комсомольскую юность на Украине и заодно ответил на вопрос, поддерживает ли свою супругу Розу в её решении баллотироваться в губернаторы:

- Как же я могу не поддерживать женщину, которая ради меня переехала из Москвы и является матерью моих детей? Конечно, я буду во всём её поддерживать, даже на пределе возможностей. Ничего страшного, что у неё сильные конкуренты - Кожемяко, Митволь и так далее. В спорте есть такое понятие: «Дома и стены помогают».