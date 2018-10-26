Олег Кожемяко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-26T06:03:56+03:00

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Врио главы края Олег Кожемяко выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Приморья. Глава региона сегодня явился в региональную избирательную комиссию - где и оформился надлежащим образом. На выборы Кожемяко идет в статусе самовыдвиженца.

Сегодня в избиркоме Приморья началась процедура подачи документов в кандидаты на пост губернатора края. Свои кандидатуры выдвинули сразу несколько человек. Первым из них оказался и нынешний глава края Олег Кожемяко. Как ранее сообщала «Комсомольская правда» в октябре краевые парламентарии приняли поправки в избирательный кодекс региона, которые позволяют баллотироваться не только кандидатам от партий, но и самостоятельным политическим фигурам.

- Сегодня я подал документы для выдвижения как кандидата в губернаторы края. Избирком их принял. Буду участвовать в выборах как самовыдвиженец. Считаю, что Приморью нужен человек, который может объединить все партии и политические силы, чтобы решить проблемы, которые накопились в крае, - передаёт слова Олега Кожемяко "Интерфакс".

Как врио губернатора сообщил журналистам, сейчас в его планах - посещение всех районов края. Он намерен вникнуть во все проблемы региона и наметить пути их решения. Если избиратели окажут ему доверие на выборах, Олег Кожемяко будет их решать - ежедневно, год за годом.

- Важно, чтобы люди почувствовали изменения в жизни, ощутили, что власть работает, - добавил чиновник.

Кроме того, о решении бороться за губернаторского кресла сегодня заявила депутат думы Владивостока Роза Чемерис. В настоящее время возглавляет комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Народная избранница явялется кандидатурой от партии «За женщин России».

- В 2012 году уже выдвигалась от партии «За женщин России» в городскую Думу. Мы давно тесно работаем и общаемся. Женский голос в приморской политике должен звучать ярко, взвешенно и достойно. Я готова приложить к этому максимум усилий. Считаю, что это мой хороший политический опыт, - рассказала Роза Чемерис корреспонденту «Комсомольской правды».

Роза Чемерис пойдёт на выборы от партии «За женщин России»Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Свою кандидатуру так же выдвинули бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь (от российской экологической партии «Зелёные»), депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР,) Алексей Тимченко («Партия Роста»).

Вторая часть процедуры - подача документов для регистрации (а не выдвижения) кандидата - стартует в Приморье 11 ноября и продлится неделю. За это время избирком примет решение о регистрации либо отказе в регистрации. Новые выборы главы региона состоятся 16 декабря.

Напомним, в Приморье после скандальных выборов на пост губернатора края назначили перевыборы. Второй тур голосования обернулся скандалом, и его результаты пришлось отменить. Причиной послужили многочисленные нарушения.