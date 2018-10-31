Юрий Трутнев: нет смысла делать Владивосток городом федерального значения

СЕГОДНЯ 05:09 2018-10-31T05:11:57+03:00

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В ближайшее время Владивостоку «не светит» статус города федерального значения. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал эту идею «преждевременной».

Он сделал это заявление во время рабочей поездки в Токио – на этой неделе полпред отправился в Японию, чтобы обсудить с иностранными коллегами вопросы сотрудничества.

– На мой взгляд, не надо уж сильно торопиться, не надо перепрыгивать через несколько ступенек. Давайте попробуем сделать так, чтобы Приморье стало центром развития Дальнего Востока, комфортным, удобным местом для жизни, чтобы там хотелось жить. И тогда, я думаю, можно будет рассматривать и следующий вопрос. Сейчас в этом смысла нет, – приводит его слова ТАСС.

Юрий Трутнев также прокомментировал возможный перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По мнению полпреда, этот процесс пройдет с минимальными затратами бюджетных денег. Первоочередные задачи, которую нужно решить для переезда – это строительство инфраструктуры и аренда помещений для чиновников. Полпред добавил, что во Владивостоке есть серьезные проблемы во многих сферах: дорожной, медицинской и так далее. В настоящее время специалисты оценивают предварительную стоимость переноса дальневосточной столицы.

Столичный статус Владивостоку собираются присвоить в самое ближайшее время. Эту инициативу Олега Кожемяко поддержали на самом верху; ее единодушно поддержали как городские, так и краевые политики. А вот сделать Владивосток городом федерального значения хотел бывший градоначальник Виталий Веркеенко. Перед добровольной отставкой мэр дал соответствующий наказ городским депутатам.

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