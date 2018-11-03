Горячева советует Ищенко управлять поселением, а не Приморьем

СЕГОДНЯ 03:31 2018-11-03T03:32:23+03:00

Сенатор отметила: это сложный регион с населением 2 миллиона человек, а у депутата-коммуниста нет такого опыта

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В Приморском крае через две недели завершится приём документов от желающих участвовать в губернаторских выборах. В том числе сегодня, 3 ноября, в краевой избирком могут поступить заявления от представителей КПРФ и политической партии «Коммунисты России» - по итогам их конференций.

Ещё до официального выдвижения депутат Законодательного собрания Приморского края, член КПРФ Андрей Ищенко заявил, что планирует баллотироваться снова. Его не остановил провал на предыдущих выборах в сентябре: результат той избирательной кампании, как сообщала «Комсомольская правда»-Владивосток», отменили по настоянию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Своё мнение по поводу 37-летнего политика высказала сейчас член совета Федерации от Приморского края Светлана Горячева:

- Ищенко - молодой парень. Я очень внимательно изучила его биографию и, может быть, он очень талантливый. Но ему ещё пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, где более двух миллионов человек, очень сложной территорией, потому что опыта управления у него нет.

Сенатор считает, что «лучше всего ему сейчас возглавить какое-нибудь поселение. На поселении поучится управлять территорией, а это значит - заняться теплоснабжением, озеленением, водоснабжением, водоотведением, то есть теми вещами, которые называются жизнеобеспечением».

После поселения следующей ступенью может быть руководство районом.

- Может, он там сможет построить коммунизм, в отдельно взятом поселении. Получится – значит, я буду первая, кто пожмёт ему руку и скажет самые добрые слова. Не получится – значит, избрал не ту дорогу, - цитируют слова Светланы Горячевой «Вести: Приморье».