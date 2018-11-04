«Просто мужики поймали азарт»: в Приморье авторитетный охотник застрелил другого

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-04T14:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Хорольского района Приморья говорят, что их территорию такие ЧП до сих пор обходили стороной: то на севере края один родственник подстрелил другого вместо кабана, то зампред Думы Яковлевского района стал жертвой вместо оленя, а в Чугуевском отец случайно угробил 18-летнего сына. Но в этот раз следствие работает в райцентре Хороль.

- 1 ноября в лесном массиве у села Приозёрного 52-летний подозреваемый стрелял в дикое животное, находящееся в непосредственной близости он него, но произвёл один выстрел в другого охотника. В результате полученного ранения потерпевший умер. Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), - рассказала «Комсомольской правде» старший помощник руководителя регионального управления Аврора Римская.

Погибший, по её словам, - тоже взрослый мужчина, старше 50 лет.

Что касается обстоятельств трагедии, то случилась она в первый же день нового сезона охоты на кабана. По закону, который начал действовать в Приморском крае в 2017 году, в общедоступных угодьях такая охота начинается 1 ноября и заканчивается 15 января.

- У нас лет пятнадцать не было никаких громких происшествий на охоте. А тут, видите, как, да ещё и в день открытия охоты. Она открывалась в полночь 1 ноября. Это всё ночью и случилось…на кабана так и охотятся, потому что днём к нему не подберёшься. Очень осторожный, а ночная охота позволяет его взять, - рассказал корреспонденту редакции житель села Хороль.

Он и несколько других источников уточнили, что фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности стал местный предприниматель и – по стечению обстоятельств – руководитель общества охотников и рыболовов. Причём очень опытный и авторитетный человек. Организатор зимнего биатлона, а также районных соревнований рыбаков и слёта охотников – с добычей, ухой, шурпой.

Сезон охоты в общедоступных угодьях в Приморье длится с 1 ноября по 15 января. Фото: primorsky.ru

- Его снова переизбрали, человеку доверяют. Он не из тех, кто алчно, бездумно истребляет природу. И вот так вот не повезло мужику. Тот вышел из зоны, откуда не должен был выходить, и погиб, а этот теперь в страшном трансе. Чёрт его знает, как это получилось. Ладно бы перепились – так нет же. Просто охота. Они обложили кабана, и пострадавший выскочил туда, куда не должен был вообще выскакивать. Охотники ждали зверя, а он вышел. И этот подумал, что идёт вепрь. Из карабина - в него, и сразу же наповал, - продолжил собеседник «КП»-Владивосток» .

По его словам, ставший жертвой охотник жил с матерью, работал водителем. Его похоронили в Хороле в субботу 3 ноября.

Представители следствия говорят: всё было бы нормально, если бы потерпевший вопреки договорённости всех охотников не поменял свою позицию. В то же время бывалые охотники не исключают нарушения техники безопасности и самим председателем.

- Он стрелял по неясно видимой цели. Он - опытный охотник, и тут ошибка профессионала, когда ты думаешь, что ты супер-провидец. По твоим прикидкам, там людей быть не может, и ты 100 %уверен, что шорох от зверя и стреляешь...а там человек, - рассказал знакомый с этой ситуацией эксперт во Владивостоке.

Ещё одно мнение высказала жительница Приморья, которая по работе знает обоих – и погибшего, и фигуранта дела. Она пояснила:

- Понимаете, мужики у нас вообще азартные люди, а когда они дичь видят, то становятся вообще без царя в голове. Несутся вверх глазами, не понять, куда. Это – типичный случай: когда открывается охота на копытных, то по всему краю бывают случаи нарушения техники безопасности. Просто люди поймали азарт: охота, адреналин, и чувство самосохранения покидает.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится сейчас под подпиской о невыезде. В дальнейшем ему грозит лишение свободы на срок до двух лет или принудительные, исправительные работы.