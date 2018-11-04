Ветер не помеха: «Мумий Тролль» дал праздничный концерт в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-04T16:52:36+03:00

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Сегодня жители Владивостока отпраздновали День народного единства. Праздник объединил многонациональный край на центральной площади города. Для жителей Приморья выступили регги-команда «Марлины» и легендарные «Мумий Тролли».

С самого утра во Владивостоке буйствовал сильный ветер. Однако это не отпугнуло приморцев, которые все-таки решили прийти на площадь Борцов за власть Советов. Вечером здесь развернулась мощная музыкальная программа. Действо началась в 17:00, когда на сцену вышла группа «Марлины». Своими песнями владивостокская команда напомнила собравшимся о летних жарких днях и отдыхе под звуки прибоя. Для холодного ноябрьского вечера - самое то.

Врио губернатора Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днём народного единстваФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда "Марлины" отыграли свой сет, на сцену со словами поздравления вышел олимпийский чемпион Иван Штыль, а за ним – врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Руководитель региона не стал говорить длинных речей и сразу представил слушателям главного гостя вечера - группу «Мумий Тролль». Ее неизменный лидер Илья Лагутенко, к слову говоря, стоял на сцене рядом с главой региона.

Илья Лагутенко в первую половину концерта не расставался с бубномФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Начался концерт с новых песен, которые выходили на последних альбомах группы - до старых и проверенных хитов музыканты добрались позже, когда публика разогрелась. «Медведица», «Невеста», «Утекай», «Дельфины» - эти песни вместе с Лагутенко пела вся площадь. Несмотря на холод, людей собралось очень много – уже с первых минут главная площадь города заполнилась больше чем наполовину. Дальше толпа только росла.

Послушать концерт пришло больше тысячи приморцевФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сильный ветер мешал наслаждаться музыкой не только собравшимся. В разгар выступления сильный порыв ветра сорвал шляпу с Ильи Лагутенко.

На концерте с Ильи Игоревича слетела шляпаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В завершение концерта солист "Мумий Тролля" пожелал всем успехов и поздравил с праздником. На прощание он сказал, что говорит всем «пока» только в этом году и обязательно ещё вернётся в родной край и Владивосток.