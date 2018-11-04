«Марлины»: К пляскам нечисти на площади мы пока не готовы

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-04T08:19:08+03:00

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В День народного единства во Владивостоке проходят праздничные мероприятия – причём не только в центре города. Так, сейчас можно угоститься кашей и поучаствовать в концертной программе у краевого Дома молодёжи, а в 15:30 такая же программа с поздравлениями начнётся у кинотеатра «Галактика». В 16 часов на центральной площади начнёт зажигать Dj set, в 17:00 – «Марлины», а через сорок минут после них на сцену выйдет «Мумий Тролль» со своим фронтменом Ильёй Лагутенко.

На днях солист «Марлинов» Денис Биндасов и гитарист Александр Родионов побывали в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье»: рассказали о новом альбоме «Ночь серебряной луны», чёрно-белых снах и ближайшем выступлении 4 ноября.

- Будем петь и танцевать. Даже, может быть, больше танцевать и петь, чем и удивим на этот раз. Мы только что, на Хэллоуин, выпустили новый альбом, но петь «хэллуинские пляски нечисти» на площади мы пока не готовы. Так что в субботу можно будет услышать проверенную классику от «Марлинов» и несколько синглов этого года. Исполним, например, такие песни как «Дикомятная» и «Главный растаман страны» про Анатолия Вассермана, - отметил Денис.

Александр поделился, что на музыку к альбому «Ночь серебряной луны» его вдохновил фильм про Гарри Поттера: сама история, а также гармония, мелодии, магические элементы.

У гостей оказались разные предпочтения в музыке, еде и женской красотеФото: Ксения КРЫМОВА

Гости также пояснили, с чего вдруг в репертуаре популярной приморской группы появилась песня о Хабаровске, да ещё и как о любимом городе. По словам Дениса, у них есть и много песен о Владивостоке: например, «Лабиринты острова Русский», «Этот город», «После дождичка в четверг».

На вопрос, кто же всё-таки «самая, самая владивостокская группа», фронтмен «Марлинов» ответил:

- Это же вопрос вкуса, какая музыка лучше. Я люблю Олега Чубыкина. Спокойный, умиротворённый. У него отличные мелодии. Мне он очень нравится – именно вот этой неспешностью, глубиной.

Их собственная музыка, считают, прежде всего, несёт позитивное настроение:

- Ты слушаешь и понимаешь, что это – про счастье, радость. Хочется улыбаться. Во всяком случае, мы пишем с таким посылом.

В ближайших планах – отдохнуть во Вьетнаме и Таиланде, а в декабре дать сольный концерт во Владивостоке и выступить в Москве, где пройдут Дни Дальнего Востока.