Дневник жены экс-губернатора Приморья: Кузнецова готовили в советские резиденты, а он предпочёл доносить ФБР

Почти 25 лет жизни в Соединённых Штатах Америки не принесли Валерии Кузнецовой счастья. Уроженка Владивостока заранее готова к тому, что её исповедь назовут жалобой брошенной жены. Свой дневник она озаглавила так: «От трусости к подлости, или Жизнь с оборотнем». Так она назвала своего мужа – экс-губернатора Приморского края Владимира Кузнецова. Почему же красивая, всеми уважаемая семейная пара оказалась по разные стороны баррикад?

Жизнь в аду и во сне

...Когда умер мой шеф мистер N, фирма закрылась. Мы жили с доходов, которые приносили два здания, их мне удалось купить во время работы.

Тогда же я узнала, что дочь, учась в университете, начала увлекаться наркотиками. Когда об этом стало известно, дело зашло уже далеко. Она мне призналась, что первый раз попробовала наркотик ещё в школе, когда узнала, что у отца есть любовница.

Какое же это испытание - видеть, что мой умный, талантливый и красивый ребенок умирает, и я бессильна ему помочь. С отцом она не хотела общаться, и он тоже не горел желанием. Я опять жалела Владимира. Мне казалось, что Кузнецов ужасно переживает, ведь отцы особенно любят дочерей, тем более, что она - точная копия его матери.

Множество раз я просила его заняться её лечением, а он всегда отвечал, что это её осознанный выбор. И теперь помочь ей ничем нельзя, а лучше держаться от неё подальше. Что он и делал, находясь в Чебоксарах.

Мы с сыном жили вдвоём, дочь частенько звонила среди ночи, требовала денег и угрожала самоубийством.

Я совсем разучилась спать, и врачи мне прописали популярное тогда снотворное - амбьен. Считалось, что оно не вызывает привыкания. Это оказалось не так. Привыкание к нему было быстрым и очень сильным.

2006 год стал роковым. Дочь сообщила, что она беременна, и врачи предупредили, что у ребёнка уже сформировалась зависимость от наркотиков. Я пыталась уговорить её прервать беременность, но она перестала выходить на контакт. В полном отчаянии я умоляла мужа как-то повлиять. Но Владимир заявил, что не чувствует себя полноправным членом семьи и ответственным за детей, потому что дом записан только на меня. И у него вообще нет никаких имущественных прав.

Валерия Кузнецова во Владивостоке. Октябрь 2018 года.Фото: Личный архив

Он в те дни как раз находился в Калифорнии, и я умоляла лететь к ней вместе, но он категорически отказался. Полетела сама. И сама должна была справляться с агрессивной дочкой, которая плохо ориентировалась в происходящем. Полиция, штрафы, драки, госпиталь - я переживала ад, и находила спасение только в снотворном в огромных дозах.

После возвращения от дочери домой, через несколько дней, появилась на свет бумага, дарственная, где я вписала имя Кузнецова в документ и сделала его собственником моего дома. Почему и как я это сделала, чем руководствовалась, я не знаю, вообще не запомнила этого факта. О самом этом документе я узнала только много лет спустя, случайно.

В тексте дарственной я заявляю, что передаю ему половину дома в безвозмездный дар, не требуя ничего взамен. Тут же стоит моя корявая подпись и подпись Кузнецова - чёткая, деловая.

Краткосрочная работёнка у Миклушевского

В это время уже сын вступил в переходный возраст, бросил школу, убегал из дому. Его задерживали за угон машины. Он тоже начал употреблять наркотики.

Он очень нуждался в отце, но тот был далеко и занят совсем другим...

Проработав несколько лет в Чебоксарах, Кузнецов оттуда ушёл после отъезда своего куратора Фёдорова. И вновь сработала харизма: ректор Владимир Миклушевский предложил ему работать директором института в ДВФУ, и он переехал во Владивосток. Когда он сообщил мне об этом, я заплакала и напомнила, что у нас проблемный сын. Он растёт без отца, и что мы потеряем его так же, как потеряли дочь. Муж ответил, что от такой работы не отказываются, а сыну лучше жить со мной.

В это время он активно занимался кем-то другим, но я об этом узнала только через шесть лет.

Моя эпопея с амбьеном закончилась на удивление благополучно, мне всё- таки удалось избавиться от этого пристрастия, - помог сын, и еще тот факт, что дочь, после всех её проблем, оказалась жива и здорова.

Владимир Кузнецов во время работы директором Школы региональных и международных исследований ДВФУ. Фото: Алёна ПУГАЧЁВА/ Dvfu.ru

И только один человек молчал и не выражал никакого удовольствия. Мой муж. К этому времени он опять остался без работы, из ДВФУ его уволили.

Причину он не смог объяснить. Есть несколько версий. Он не скрывал симпатий к американскому правительству, и тем самым мог вызвать раздражение. Он лишь числился директором школы, в то время как всю работу выполняли другие люди, также как это когда-то делал за него Игорь Чернянский в 90-х. Но, забегая вперёд, скажу, что тогдашний ректор Иванец интуитивно сделал правильный ход.

За те годы, что я боролась за детей и болела сама, бизнес пришел в упадок. Приобретённые здания пришлось продать. Оставался только дом, который за 20 лет вырос в цене в три раза. Муж вёл себя на удивление инертно, только постоянно стонал, что нет денег. Тогда я решила, что надо переехать в более дешевое место, остаток денег куда-то вложить и - обязательно - помочь сыну с жильём.

Суженый мой, ряженый…

Однажды во время переезда я нашла огромную пачку фотографий. Итак, её зовут Вера Н. - девушка из деревни Тузи-Чурино, под Чебоксарами. Он старше её на 35 лет. Связь длилась больше 10 лет, началась с Чебоксар, и именно с 2006 года, тогда, когда начались самые серьезные проблемы у дочери и когда по необъяснимой для себя причине я вдруг вписала его в свой дом как второго хозяина. В соцсетях - сотни фотографий из совместных поездок. Её статус значился как «в отношениях». Три года назад в этих отношениях во Владивостоке родился ребёнок, чему есть документальные свидетельства. Позже на суде в США Кузнецов признается, что у него только двое детей – наши общие с ним дочь и сын.

Эту фотографию Валерия нашла при переезде. Женщина утверждает, что Владимир Кузнецов много лет вёл «двойную» жизнь под «прикрытием» собственной семьи.Фото: Личный архив

Вдруг всё встало на свои места, и я получила ответы на все свои вопросы. Он все силы бросил на ту, кто был гораздо моложе нашей дочки. Ясно, что ему была очень выгодна моя медикаментозная зависимость, которая сделала меня абсолютно тупой и неспособной принимать правильные финансовые решения.

Более того, стала очевидна одна страшная вещь: оставшись «неутешным» вдовцом, он бы получил не 50 процентов имущества после развода (на которые он стал претендовать), а все сто.

…В соцсетях в радостных комментариях Вера объявила всему свету о своём гражданском браке. Жаль, забыла упомянуть, что её гражданский муж уже больше тридцати лет является законным супругом другой женщины, которая о его новом статусе и не подозревает.

Хотя... Подозревала даже сквозь густой туман снотворного. Но на свои вопросы получала твёрдый ответ: «Это всё твои фантазии». Когда я во Владивостоке делилась своими подозрениями с подругами, они тоже успокаивали, ведь Владимир Сергеевич - это же всем вокруг известно - о-очень приличный человек и замечательно ко мне относится.

Пока я узнавала все эти новости, он отсутствовал месяц, не позвонив ни разу ни мне, ни сыну. Когда мы встретились, я сказала только одно:

- Выпишись из моего дома.

Он ответил:

- А вот это - нет.

Я не могла поверить своим ушам

- Ты же знаешь, как мне дался этот дом, - возразила я.

- А что это меняет? - спросил он и ухмыльнулся.

Передо мной сидел наглый циник, с которого вдруг слетела маска приличия. Все мои попытки достучаться до его совести, напомнить про детей, у которых нет жилья, оказались бесполезны.

Вскоре мой экс-суженый подал на развод. И потребовал разделить имущество пополам.

Из протокола досудебного допроса В.С. Кузнецова:

- Ваш дом был куплен в 1999 году только на имя Валерии, правильно?

- Правильно.

- Почему он не был оформлен на вас двоих?

- Я тогда собирался баллотироваться в депутаты в России, а в соответствии с законом РФ, кандидат не имеет права иметь имущество за границей. Именно из-за этого закона я отказался от дома.

В момент покупки дома он не мог знать, что через пять лет соберётся баллотироваться в депутаты от Приморского края. А вообще, это его заявление чрезвычайно интересно: он под присягой заявляет, что планировал обмануть российский закон и приморских избирателей, скрыв недвижимость в Америке. Самое смешное, что в те времена закона, по которому нельзя было иметь депутатам имущество за границей, ещё не приняли. Так что при наличии денег он совершенно спокойно мог купить любое имущество.

…Недавно от продажи дома я перечислила Владимиру Сергеевичу Кузнецову 400 тысяч долларов. Его сын живёт с женой в съёмной комнате. И, в отличие от своего отца-профессора, так и не смог выучиться.

Валерия Кузнецова: «На все мои заявления есть подтверждающие документы».Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

***

Это почти всё, что я хотела рассказать о бывшем губернаторе Приморского края и бывшем генеральном консуле России в Сан-Франциско. Остался только один небольшой эпизод.

В 2006 году он мне сообщил, что начал сотрудничать с Федеральным бюро расследований. (Надо сказать, что Владимир Кузнецов в последнее время отзывался о России с большим скепсисом. И всегда удивлялся, что я езжу во Владивосток каждый год. «Зачем ты ездишь в эту помойку?»)

Он сказал, что его куратора зовут Джордж и дал мне листок бумаги с телефонами. Один - персональный номер «куратора», второй, как я выяснила позднее, - телефон головного офиса ФБР в Сан-Франциско. Знаю, что ФБР платило ему. Деньги он некоторое время отдавал мне, по 4 тысячи долларов каждый месяц.

В этой записке - телефоны куратора из ФБР Джорджа, уверена Валерия.Фото: Личный архив

Так странно закольцевалась жизнь у человека, который начал с того, что струсил стать советским разведчиком. Но не испугался применить эти свои навыки против страны, в которой родился и которой много раз заявлял о своей любви. Где сделал успешную карьеру, где его любили и уважали...

Уверена, что он в свою защиту назовёт меня сумасшедшей. Готова пройти любое медицинское освидетельствование, а на все мои заявления у меня есть подтверждающие документы.

P.S.: Редакция рассчитывает получить комментарий Владимира Кузнецова, у которого наверняка есть что сказать по поводу откровений супруги.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

У Валерии Кузнецовой два паспорта - российский и американский. Она постоянно проживает в Сан-Франциско. Периодически приезжает на родину - во Владивосток. В ноябре 2018-го бывшая первая леди Приморья поделилась своей историей с «Комсомольской правдой». Женщина не скрывает, что поводом опубликовать дневник стала длительная судебная тяжба с мужем и несправедливый, на её взгляд, раздел имущества.

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