От Владивостока до Находки: первый день автопробега «Порты Приморья»

Сегодня во Владивостоке стартовал автопробег «Порты Приморья». «Комсомолка» отправилась в путешествие по дальневосточному побережью, узнать, чем сейчас живут люди порта – а заодно изучить технические новинки, которые помогают им в работе.

Стартовой точкой стал дилерский центр Subaru - «Сумотори-Авто СМ» в Артёме. Машин у нас три, и все разнокалиберные. Флагманом стал Subaru Forester последнего поколения.

Японский автомобиль, безусловно, является звездой автопробега: наше путешествие стало тест-драйвом нового кроссовера. Машину презентовали во Владивостоке буквально на днях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678433" frameborder="0"></iframe> Старт автопробега "Порты Приморья".

В пригороде, недалеко от станции «Океанская», заехали перекусить в «Кофемашину».

Завтрак в "Кофемашине"Фото: Олег БЕЛОВ

Нас ждали не только вкусный фастфуд и кофе – но и этот шикарный кот. Зовут его, кстати, вполне обычно – Мурзиком.

Знакомьтесь, Мурзик. Упитан и самодостаточенФото: Артём КАБАНКОВ

Следующая точка маршрута – Находка, поселок Врангель. Дорога неблизкая и не самая простая. Состояние асфальта во многих местах, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Но для Subaru проблем, естественно, не возникло.

Subaru стал флагманом автопробегаФото: Артём КАБАНКОВ

Более слабые машины, наверное, оставили бы там подвеску или пару колес. Но обошлось без эксцессов.

Въезжаем в Шкотовский районФото: Артём КАБАНКОВ

В дороге было несколько остановок. Одна из них – в селе Романовка Шкотовского района, где располагается вот такая симпатичная пресвитерианская церковь. Вполне себе европейское здание – посреди обычной приморской провинции.

Пресвитерианская церковь "Любовь Иисуса" в РомановкеФото: Артём КАБАНКОВ

Флагманом автопробега шел «Субару» - догнать его мы не могли всю дорогу. Получилось только перед въездом в Находку.

В НаходкеФото: Олег БЕЛОВ

Во Врангеле мы остановились в трехзвездочной гостинице «Восток». Сейчас она полупустая – не сезон. В теплое время года она обычно забита под завязку – в основном, из-за детских летних лагерей. Администатор уверяет, что здесь иногда разом живет до 500 детей.

Вечером работа кипит: Иван готовится завтра выйти в эфирФото: Олег БЕЛОВ

Завтра начнется наша «портовая» программа. Заодно мы поделимся фотографиями красот местной природы – в Находке этого добра хватает.