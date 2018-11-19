От Владивостока до Находки: первый день автопробега «Порты Приморья»
Сегодня во Владивостоке стартовал автопробег «Порты Приморья». «Комсомолка» отправилась в путешествие по дальневосточному побережью, узнать, чем сейчас живут люди порта – а заодно изучить технические новинки, которые помогают им в работе.
Стартовой точкой стал дилерский центр Subaru - «Сумотори-Авто СМ» в Артёме. Машин у нас три, и все разнокалиберные. Флагманом стал Subaru Forester последнего поколения.
Стартуем!Фото: Олег БЕЛОВ
Японский автомобиль, безусловно, является звездой автопробега: наше путешествие стало тест-драйвом нового кроссовера. Машину презентовали во Владивостоке буквально на днях.
Старт автопробега "Порты Приморья".
В пригороде, недалеко от станции «Океанская», заехали перекусить в «Кофемашину».
Завтрак в "Кофемашине"Фото: Олег БЕЛОВ
Нас ждали не только вкусный фастфуд и кофе – но и этот шикарный кот. Зовут его, кстати, вполне обычно – Мурзиком.
Знакомьтесь, Мурзик. Упитан и самодостаточенФото: Артём КАБАНКОВ
Следующая точка маршрута – Находка, поселок Врангель. Дорога неблизкая и не самая простая. Состояние асфальта во многих местах, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Но для Subaru проблем, естественно, не возникло.
Subaru стал флагманом автопробегаФото: Артём КАБАНКОВ
Более слабые машины, наверное, оставили бы там подвеску или пару колес. Но обошлось без эксцессов.
Въезжаем в Шкотовский районФото: Артём КАБАНКОВ
В дороге было несколько остановок. Одна из них – в селе Романовка Шкотовского района, где располагается вот такая симпатичная пресвитерианская церковь. Вполне себе европейское здание – посреди обычной приморской провинции.
Пресвитерианская церковь "Любовь Иисуса" в РомановкеФото: Артём КАБАНКОВ
Флагманом автопробега шел «Субару» - догнать его мы не могли всю дорогу. Получилось только перед въездом в Находку.
В НаходкеФото: Олег БЕЛОВ
Во Врангеле мы остановились в трехзвездочной гостинице «Восток». Сейчас она полупустая – не сезон. В теплое время года она обычно забита под завязку – в основном, из-за детских летних лагерей. Администатор уверяет, что здесь иногда разом живет до 500 детей.
Вечером работа кипит: Иван готовится завтра выйти в эфирФото: Олег БЕЛОВ
Завтра начнется наша «портовая» программа. Заодно мы поделимся фотографиями красот местной природы – в Находке этого добра хватает.
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