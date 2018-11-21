Политолог: Ищенко не пошёл против Кожемяко по личным причинам

Политические эксперты не удивятся, если подтвердятся худшие опасения поклонников Андрея Ищенко. Его, а также трёх других претендентов на губернаторский пост - Александра Коваленко, Олега Митволя и Виктора Старицина - некоторые СМИ и политические каналы в Интернете заранее «сняли с дистанции».

Сейчас четвёрка политиков ожидает официального вердикта избирательной комиссии Приморья притом, что уже даже их предвыборные штабы подробно разбирают ошибки в документах, необходимых для регистрации. И если некоторым кандидатам не хватило юридической закалки, то с Андреем Ищенко ситуация намного прозаичнее, полагает эксперт. У многих наблюдателей складывается ощущение, что политик не очень-то и желает идти на выборы. По мнению российского политолога Марата Баширова, коммунист-строитель специально пошёл на умышленную юридическую небрежность.

- Мне кажется, Андрей Ищенко изначально избрал тактику, чтобы его не зарегистрировали. Претендент получил 58 подписей от депутатов «Единой России» - это, на самом деле, 41 процент от общего числа, необходимого для муниципального фильтра. И потом он умудрился не перепроверить остальные подписи, - это, конечно, умысел, - высказал свою точку зрения Марат Баширов. - Весь вопрос - для чего он это делал? Убеждён: на то есть личная причина. Он понял, что его втягивают не в процесс борьбы за пост губернатора, а в противостояние с Олегом Кожемяко. А это риски. Полагаю, Ищенко человек достаточно умный, чтобы понимать, насколько высоки ставки. Лучше вовремя сойти с дистанции, имея в запасе очень хороший политический «иммунитет» и пиар, чем пойти на конфронтацию. Кстати, до этого решили не рисковать его товарищи по партии.

Как ранее сообщила «Комсомольская правда», краевая избирательная комиссия планирует официально объявить о решениях по поводу регистрации кандидатов в субботу, 24 ноября.

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