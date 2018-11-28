Русское географическое общество приветствует творческие проекты к юбилею Арсеньева

Оргкомитет ожидает, что себя проявят не только традиционные СМИ и кинодокументалисты, но и новые медиа.

Руководители Русского географического общества рассчитывают, что на конкурс поступят проекты от региональных СМИ, освещающих местные экспедиции, экологические инициативы. Накануне в штаб-квартире общества прошла пресс-конференция. Главным спикером выступил председатель медиа-совета РГО Дмитрий Песков.

Интересно, что в диалоге видных географов и журналистов постоянно упоминался Дальний Восток и его знаменитые исследователи.

Так, меньше чем через четыре года исполнится 150 лет со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока, учёного, писателя Владимира Арсеньева. Научное, культурное, политическое значение этой гигантской фигуры, к сожалению, не соответствует сегодняшней известности Арсеньева и его наследия. К сожалению, в России до сих пор не издано его полного собрания сочинений, не разобраны хранящиеся в архивах дневники и письма. В то же время 150-летие со дня рождения Владимира Клавдиевича - прекрасный повод для научных и литературных конференций. Возможно, следует подумать об установке памятника, съёмке нового документального или игрового фильма.

Собственно говоря, корреспондент «КП» - Владивосток» задал такой вопрос во время интернет-конференции: может ли РГО посодействовать съёмке картины о жизни знаменитого дальневосточника?

- Съёмки фильмов об исследователях и видных членах Русского географического общества на протяжении всей истории этой организации составляют достаточно важную часть работы. Много подобных лент уже снято - достаточно высокого качества. Поэтому, конечно, мы будем только приветствовать такой интерес! - ответил Дмитрий Песков.

Кстати, пять лет назад именно съёмочная группа «Комсомольской правды» прошла тропами Владимира Арсеньева и его спутников. Картина «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» стала первой в документальной серии «Первопроходцы Дальнего Востока» и снималась при финансовой поддержке Русского географического общества.

А в это время

В голосовании за название аэропорта Владивостока на данный момент лидирует именно Арсеньев.