Имя для аэропорта Владивостока: генерал-губернатор проиграл писателю-путешественнику

На сайте ВЕЛИКИЕИМЕНА.РФ и в социальных сетях завершилось голосование, за которым редакция «Комсомольской правды» во Владивостоке следила на всех этапах. На первом организаторы конкурса «Великие имена России» предложили 10 вариантов имени для международного аэропорта Владивосток. Среди них были как уже почившие исторические личности, так и ныне здравствующие: например, почётный житель приморской столицы, лидер группы «Мумий Тролль» и автор песни «Владивосток 2000» Илья Лагутенко.

Директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай предлагал назвать воздушную в честь российского государственного деятеля 19 века, генерал-губернатора Восточной Сибири, основателя Хабаровска и Владивостока Николая Муравьёва-Амурского. Однако в финале генерал-губернатор получил 32 % голосов и занял второе место.

На первом – путешественник, исследователь Дальнего Востока, писатель Владимир Арсеньев (38 %). В специальной публикации на сайте «Комсомолки» приморский журналист Василий Авченко уже отмечал, что в 2022 году исполнится 150 лет со дня рождения Арсеньева. При этом, несмотря на его культ среди дальневосточников, он до сих пор толком не прочитан и не понят.

С мая 2015 года по территории Приморского края уже летает борт "Владимир Арсеньев". Фото: primorsky.ru

- Арсеньев остаётся недооткрытым – притом, что он обжигающе актуален. Зачастую его считают локальным краеведом, тогда как на самом деле это фигура общероссийского и даже мирового звучания и значения. Арсеньев - личность леонардовского типа: разведчик, военный, этнограф, географ, естествоиспытатель, лингвист, орнитолог, эколог, философ, геополитик, даже мистик. Его фамилия должна звучать. К нему должен подогреваться интерес и «широких», и академических, и каких угодно кругов. Для этого хороши все средства. Если решено нарекать аэропорты - пусть будет аэропорт во Владивостоке, куда Арсеньев прибыл в 1900 году из Польши и где он скончался в 1930-м, - считает Авченко.

В мае 2015 году имя Арсеньева присвоили одному из самолётов малой авиации края, и сами пилоты считают это хорошей традицией.

- Владимира Арсеньева в Приморье знают все. Наверное, и вся страна что-то о нём слышала, - высказался тогда пилот-инструктор Виталий Гурский.

На третьем месте в конкурсе имён для аэропорта Владивостока – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина – 15%, на четвёртом – адмирал Геннадий Невельской (13%). В голосовании, которое длилось с 1 по 30 ноября, участвовали 25 тысяч 43 человека.

В то же время пользователи соцсетей во время обсуждения этой темы отмечают: из почти 2 миллионов жителей края проголосовали всего 25 тысяч. «Кому-то уж очень сильно понадобилось это, ведь даже варианта в голосовании «оставить как есть» и ничего не менять в названии - не предусмотрено», - приводит корреспондент «КП»-Владивосток» мнение одного из пользователей.