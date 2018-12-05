2018-12-05T06:40:37+03:00
Общество

Известный путешественник победил генерал-губернатора на конкурсе «Великие имена»

Аэропорту Владивосток присвоили имя Владимира Арсеньева
Софья КУЧИНА
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Фото: Аэропорт Владивосток получил имя Владимира АрсеньеваФото: Аэропорт Владивосток получил имя Владимира АрсеньеваФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Федеральный проект «Великие имена России» наконец завершился. Теперь Международный аэропорт Владивосток получит имя известного путешественника и писателя Владимира Арсеньева – за него проголосовали почти 10 тысяч человек, а это 38% всех опрошенных.

Отметим, другой известный писатель (правда, уже наш современник) – Василий Авченко за несколько дней до подведения итогов конкурса высказал мнение, что аэропорт должен носить именно это имя.

- Его фамилия (Арсеньева – прим.ред) должна звучать. К нему должен подогреваться интерес и «широких», и академических, и каких угодно кругов. Для этого хороши все средства. Если решено нарекать аэропорты - пусть будет аэропорт во Владивостоке, куда Арсеньев прибыл в 1900 году из Польши и где он скончался в 1930-м, - заявил журналист и публицист.

Впрочем, победу у знаменитого краеведа едва не вырвал генерал-губернатор Николай Муравьёв-Амурский – за него отдали свои голоса 8 203 человека (32 %). 13% (3415 человек) – посчитали, что нашему аэропорту необходимо имя адмирала Геннадия Невельского. Еще 15 % (3856 человек) были за капитана дальнего плавания Анну Щетинину.

- Сразу спешим успокоить тех, кто считал, что аэропорт полностью поменяет название, - сообщила руководитель пресс-службы владивостокского аэропорта Ирина Присяжнюк. - Он как был Международным аэропортом Владивосток, так им и останется. К названию лишь добавится окончание: имени Владимира Арсеньева. Так что никаких проблем у наших пассажиров, в том числе иностранных, не возникнет.

«Комсомолка» напоминает, целых два месяца жители России голосовали за имена для аэропортов на сайте «Великие имена России». Теперь в честь знаменитых деятелей культуры, искусства, науки и политики названы более сорока воздушных ворот страны. Так. Например, Благовещенску досталось имя Николая Муравьева-Амурского, Магадану – Владимира Высоцкого, Петропавловску-Камчатсокому – Витуса Беринга, Южно-Сахалинску – Анотона Чехова, Хабаровску – Геннадия Невельского, а Новосибирску – Александра Покрышкина.

Справка «КП»

Владимир Арсеньев (1872-1930) - известный исследователь Дальнего Востока, этнограф, археолог, писатель. Результатом его многочисленных экспедиций стало открытие более 200 археологических памятников на юге Дальнего Востока. Материалы путешествий стали фундаментом литературного творчества. Его книги публикуются почти на 20 иностранных языках, японский кинорежиссер Акира Куросава поставил фильм «Дерсу Узала».

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