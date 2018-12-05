Доступная рыба приплыла в каждый район Приморья

С этого дня, 5 декабря, социальная программа «Приморская рыба» распространилась по всей территории края. К крупным сетевикам (например, таким как «Фреш-25», «Реми», «Парус», «Самбери») присоединились 56 предприятий малого и среднего бизнеса. Хотя, по большому счёту, покупателю важно не столько название магазина или фамилия предпринимателя, сколько сам факт, что жители рыбодобывающего региона имеют возможность купить дары моря по вменяемой цене.

А условия соглашения предпринимателей с поставщиками рыбы сейчас такие: стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49, минтая – 75, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130. Максимальная стоимость банки консервированной сардины (иваси) – 55 рублей, а скумбрии – 56.

«Комсомольская правда» сообщала о старте этой программы в начале ноября – после программного заявления нового главы Приморья Олега Кожемяко на международном конгрессе рыбаков в октябре. Он тогда отметил парадоксальный факт: на долю региона приходится 20 % от общероссийского вылова, но именно в Приморье морепродукты - одни из самых дорогих в стране. Кожемяко назвал недопустимым, что филе минтая обходится жителям края в 190-210 рублей за килограмм, приморская камбала – 170-180 рублей, горбуша – 140 – 180.

Для начала рыбодобытчики договорились с торговцами по тем видам рыбы, которая пользуется широким спросом у приморцев. Географически начали реализацию программы «Приморская рыба» с Владивостока, Находки и Уссурийска. Тут же фотоподтверждения появились в социальных сетях, при этом в народе проект моментально стали называть «Дешёвая рыба».

Пресс-служба администрации края отмечает, что снижение цены на отдельные категории товаров составило от 15 до 30%, а сам Кожемяко напомнил о социальной ответственности бизнеса перед обществом. Сегодня, на встрече с журналистами, врио губернатора подчеркнул:

–Это совершенно нетрудно для магазина. Если ты берёшь лицензию на подакцизные товары, - будь добр, сделай шаг навстречу людям; организуй отдел, где будешь торговать по доступной цене, и население будет видеть цену производителя и твою наценку. Это вполне нормально. Да и для торговли это хорошо, привлекает население. Я уверен, что муниципальные образования в части коэффициента на аренду площадей тоже могут рассмотреть те магазины, которые работают по этой программе. А Федеральное агентство по рыболовству контролирует и рыбаков, и те предприятия, которые сегодня поставляют эту рыбу. Это всего от 7 до 10% того, что идёт на внутренний рынок. Не так много. Идёт по рыбацкой себестоимости. Никто не собирается делать её меньше, потому что рыбацкий труд тоже нужно уважать, он сложен. Но самое главное, чтобы не было таких наценок, которые превышают стоимость самой выловленной рыбы, поэтому эти магазины, безусловно, будут в приоритете. И я так думаю, что их число будет расширяться. Мы уже видим эти шаги, и дальше процесс будет идти ещё быстрее.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий региона поддерживает политику врио губернатора насчёт распространения проекта «Приморская рыба» по всему краю. Президент Ассоциации Георгий Мартынов в беседе с корреспондентом «КП»-Владивосток подчеркнул, что надо сокращать цепочку между производителем и потребителем. В идеале она должна выглядеть так: предприятие – прилавок магазина.