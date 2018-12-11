Политики о переносе столицы Дальневосточного федерального округа: Жизнь станет веселее!

Во Владивостоке и Хабаровске сегодня на всех уровнях обсуждается президентское добро на перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Приамурья на побережье залива Петра Великого. Первыми «КП» своё мнение по этому поводу изложили приморские политики. И среди единороссов, и в лагере коммунистов положительно оценивают административную реформу.

Краткосрочная сессия Законодательного собрания Приморья прошла сегодня под знаком новостей из Москвы - президент России Владимир Путин наложил утверждающую резолюцию на письмо Олега Кожемяко. В документе изложены аргументы в пользу переноса административного центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

В кулуарах «белого дома» краевые парламентарии высказали «КП» своё мнение: что принесёт данная реформа Владивостоку.

Игорь Чемерис.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Депутат Законодательного собрания от ЕР Игорь Чемерис поддерживает решение о переносе столицы:

- Знаете, есть понятия де-юре и де-факто. Вот де-факто, действительно, Владивосток является столицей Дальнего Востока. И это даже не мы с вами определили, а иностранные представительства, консульства, которые здесь находятся; штаб-квартиры бизнес-структур. Поэтому всё это можно назвать своеобразной легализацией усилий многих организаций и институтов. Она позволит несколько по-другому зазвучать городу Владивостоку. Я искренне рад этому. Полагаю, это достойная оценка и Приморскому краю, и жителям Владивостока. С другой стороны - это и определённые обязательства. Ответственность возрастёт.

Галуст Ахоян. Фото: zspk.gov

- На мой взгляд, перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток окажет очень благотворное действие на Приморье. Именно здесь будут сосредоточены все основные властные структуры и, естественно, станет видно, кто и чем занимается, как работает и что делает. Это очень благотворно скажется именно на инфраструктурных объектах, на дорогах. Владивосток и раньше считался городом, можно сказать, федерального значения, а сейчас - тем более. Представители всех сопредельных государств устремятся во Владивосток, чтобы наладить связь со всем Дальним Востоком. Считаю, очень правильный шаг, - высказался депутат ЗС ПК от «Единой России» Галуст Ахоян.

Владимир Беспалов. фото: zspk.gov

Депутат от КПРФ Владимир Беспалов отметил, что пребывает в смешанных чувствах. Владимир Георгиевич рассказал, что родился и вырос в Хабаровске, но уже с 1972 года живёт и работает в Приморском крае.

- Для меня Дальний Восток - это и Хабаровск, и Владивосток - малая родина. Перенос столицы из Хабаровска во Владивосток вызван, скорее всего, логистикой. Если сравнить, сколько раз в году президент, председатель правительства и члены кабинета бывают на берегах Амура и у нас, преимущество явно за Владивостоком. Здесь совершенствуется инфраструктура: есть, где собирать различные форумы, ВЭФ, а также другие значимые мероприятия. Есть выстроенная транспортная инфраструктура: воздушная гавань, морской порт, железная дорога. Хотя в части автомобильной и железной дороги Хабаровск, конечно, ближе к центру Дальневосточного округа. Теперь нас ждёт приезд или назначение новых чиновников, а это новые инвестиции, здания и проекты. Слегка пошучу: жизнь станет интереснее и веселее. Владивосток станет ближе к Москве, оставаясь одним из центров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» новость прокомментировал и приморский политик Дмитрий Новиков.

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