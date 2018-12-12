2018-12-12T11:25:41+03:00
Спорт

Чемпион мира по кудо: Я был шокирован тем, что Хабаровск – столица Дальнего Востока

Константин Караульных рассказал о своих почти круглосуточных тренировках и ответил на вопросы «Комсомолки»
Оксана КИСЕЛЁВА
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В декабре Константин Караульных привёз из Японии ещё один чемпионский титулВ декабре Константин Караульных привёз из Японии ещё один чемпионский титулФото: Ксения КРЫМОВА
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Двукратный чемпион мира по кудо, тренер и спортсмен Константин Караульных участвовал сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье». В том числе – учитывая актуальность темы – ответил на вопрос, как относится к переносу административного центра ДФО из Хабаровска во Владивосток.

- Вообще, когда-то я был немного шокирован, узнав, что Хабаровск – столица Дальнего Востока, - признался гость. По его мнению, Владивосток и так интенсивно развивается, но с новым статусом будет ещё больше инвестиций и проектов.

Почти каждое утро Константина, кроме воскресенья, начинается с тренировки в 8 часов. Потом – ещё одна. Кроме этого, несколько занятий в день он проводит в роли тренера. Например, с гордостью рассказывает о Наталье Поповой:

- На чемпионате Дальнего Востока она стала второй и отобралась на чемпионат России в феврале в Москве. Кстати, она в полуфинальном бою сломала себе палец и не смогла раскрыться на все 100%, хотя билась с соперницей, у которой уже выигрывала до этого. И когда Наталье надели гипс, первый вопрос был: «Я на чемпионат России попадаю?».

Сам Константин недавно стал двукратным чемпионом мира по кудо – в начале декабря, в Японии. Причём в финале победил своего же земляка-приморца и друга Андрея Черных.

Константин Караульных из Владивостока - на чемпионате мира в Японии. Фото: Федерация кудо России

Константин Караульных из Владивостока - на чемпионате мира в Японии. Фото: Федерация кудо России

- Мы с Андреем уже давно соперничаем на татами. Тренируемся вместе. И чем чаще выступаем на соревнованиях в одной категории, тем сложнее, так как знаем «фишки», любые движения друг друга, - признался собеседник «Комсомолки».

По его словам, за четыре года, прошедшие между двумя чемпионатами мира, уровень бойцов кудо сильно вырос. Соперник №1 для России в этом виде спорта – Япония. Также сильными являются представители Грузии, Казахстана, Украины, Литвы, Беларуси.

На вопрос ведущего Ильи Кузнецова, случались ли ситуации, когда он недооценивал соперника, Константин Караульных ответил:

- Конечно, были такие моменты. Особенно до 18 лет, по неопытности. Позже, если на чемпионатах снова недооценивал противника, то в процессе перестраивался. Но всё равно получались тяжёлые бои. Вообще от ошибок не застрахован никто, да и усталость сказывается. Какого бы уровня подготовки ни был спортсмен, сколько бы он не тренировался – всё равно он ведь выходит не с мешком боксировать, а с таким же человеком, который готовился к этому тоже не один месяц. Он выходит и, естественно, выставляет противодействие. И в первую очередь ошибки появляются на фоне усталости.

Эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» начинается в 8 часов утра Фото: Ксения КРЫМОВА

Эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» начинается в 8 часов утраФото: Ксения КРЫМОВА

Гость рассказал также о философии кудо и о том, что в этом виде спорта необязательно стремиться к титулу чемпиона. Для кого-то тренировки являются просто отдушиной. А в жизни Константина есть и другие активности: например, любительский хоккей, мини-футбол и сноуборд.

- Хочу в этом году полететь на Сахалин – наконец-то уже освоить «Горный воздух», - добавил чемпион мира по кудо.

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