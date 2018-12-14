2018-12-17T00:50:33+03:00
Политика

Владимир Путин подписал указ о новом статусе Владивостока

Администрации президента необходимо провести все необходимые мероприятия по переносу столицы из Хабаровска
Максим КАВАЛЕРОВ
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Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018-го. Фото: Kremlin.ruВладимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018-го. Фото: Kremlin.ru
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В Российской Федерации вступил в силу указ президента, согласно которому Владивосток официально становится столицей Дальневосточного федерального округа. Владимир Путин подписал в Кремле указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов, утверждённый Указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849».

В перечне федеральных округов в новой редакции появляется абзац: «Центр [Дальневосточного] федерального округа - город Владивосток».

В этом же указе руководителю Администрации президента РФ предписывается «провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток».

Таким образом Хабаровск больше не является столицей ДФО, и в ближайшее время, надо полагать, все структуры полномочного представителя президента начнут подыскивать в Приморье новое место для расквартирования.

Напомним, ранее Владимир Путин наложил утверждающую резолюцию на письмо врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Письмо содержит аргументированную инициативу переноса административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Свое мнение по поводу переноса столицы ДФО о Владивосток изложили приморские политики. И среди единороссов, и в лагере коммунистов положительно оценивают административную реформу.

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