Известная американка вступилась за белух и косаток из Приморья

Популярная актриса и модель попросила разобраться с содержанием в неволе белух и косаток в Приморье.

Памела Андерсон, сделав карьеру в мире моды и в кино, с головой окунулась в благотворительность. Будучи вегетарианкой, она активно защищает права животных, осуждает коллег, которые едят мясо и носят меха, а недавно в поле ее зрения попали и морские обитатели.

51-летнюю голливудскую звезду озаботили новости из Приморья, где в бухте Средняя недалеко от Находки содержатся косатки и белухи, приготовленные для продажи в Китай. Она направила в адрес президента России просьбу о помощи этим животным. Обращение на английском и русском языках появилось также на сайте фонда Памелы.

- Надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из „китовой тюрьмы“ на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю, - написала она.

Ранее Андерсон встречалась в Кремле со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Она попросила его оказать помощь в создании морских охраняемых районов в Южном океане. Актриса отметила, что Иванов оставил у нее хорошее впечатление и внёс вклад в восстановление популяции амурского леопарда.

Три года назад Андерсон участвовала в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где выступила как эксперт по вопросам охраны природы. Актриса не раз заявляла, что не разделяет русофобию, которая благодаря усилиям властей царит в американском обществе. Она отметила, что в США это уже «фишка - обвинять во всем Россию».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин пока не ознакомился с обращением Андерсон по поводу «китовой тюрьмы». Однако власти наслышаны об этой проблеме. Новоизбранному губернатору Приморского края поручено разобраться в ситуации. В то же время он констатировал, что по законодательству у нас не запрещен вылов китов и белух с целью продажи в океанариумы. Также известно, что председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уже обратился по этому поводу в прокуратуру.