Праздник к нам приходит: во Владивостоке открыли зимний городок

Сегодня во Владивостоке наконец-то открылся зимний городок – и заодно главная городская ёлка. На главную городскую площадь вновь пришло новогоднее настроение.

Открытие состоялось в полдень. 30-метровую городскую елку, впрочем, установили еще пару дней назад, но официально презентовали ее только сегодня.

Новогодняя елка. Украшения - прежние, днем напоминающие бабушкин коврик. Но люди привыклиФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Помимо зеленой красавицы, на Площади борцам за власть Советов расположились многочисленные аттракционы и киоски. Ассортимент в новогодних павильонах самый разнообразный – от хлеба носков с Дедом Морозом до морепродуктов.

Ассортимент в павильонах - самый разнообразныйФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Касаемо последних: цены попадаются довольно «кусучие». Думается, что этот камчатский краб проведет на прилавке все новогодние каникулы. Ну кто его будет брать за две тысячи с лишним?

Интересно, кто его купит?Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Впрочем, торговля идет довольно бойко. Гуляющие горожане (а их на площадь пришло довольно много) нарасхват берут сувениры, копченую рыбу и пирожки. Стоит отметить, что некоторые павильоны-домики еще закрыты. Работать они начнут в ближайшие несколько дней.

Владивостокцы охотно покупали рыбу. Может, не самый новогодний товар - но почему бы и нет?Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В тени главной елки расположилась ее младшая сестренка. Территория вокруг нее огорожена решеткой – по замыслу, там должен быть небольшой каток. Однако пока держится плюсовая температура, заливать его просто нет смысла. Так что пока пространство вокруг маленькой елочки представляет собой площадку для игры в снежки.

Здесь должен быть каток. Но пока слишком тепло, и на его месте - площадка для игры в снежкиФото: Алексей САМУСЬКОВ

Весь зимний городок украшен гирляндами и флажками. Тут и там стоят светодиодные фигуры, которые светятся в темноте. Смотрится неплохо.

На площади тут и там стоят светодиодные фигурыФото: Алексей САМУСЬКОВ

Впрочем, некоторые изваяния вызывают у горожан недоумение – речь идет об этом странном зоопарке.

Те самые фигурыФото: Алексей САМУСЬКОВ

Корреспонденту «Комсомолки» довелось наблюдать спор молодой пары, которые спорили о том, кого же изображает фигура слева – медведя или свинью (спойлер: медведя).

Ночью на площади будет красивоФото: Алексей САМУСЬКОВ

Однако в целом, горожане довольны. Для владивостокской детворы – здесь настоящее раздолье. Цены на аттракционы – приемлемые: билет на паровозик, "Ветерок" и самолетик обойдется в 200 рублей.

Сувениры на площади продаются самые разныеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Помимо всего прочего, на площади можно купить новогоднюю елку. А еще, как заверяют в мэрии, есть возможность написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг – эти послания должна ежеденевно забирать «Почта России». Однако наш корреспондент, обойдя всю площадь, так и не нашел, где это можно сделать. Возможно, почтовый павильон откроют немного позже.

Не обошлось и без казусов. Некоторые таблички напечатали с ошибкой - вместо слова "улица" получилось "улицая". Кое-где лишние буквы уже убрали, кое-где нет. Но это мелочи.

Буквы "Я" замазали не вездеФото: Алексей САМУСЬКОВ

Зимний городок, помимо горожан, привлекает и туристов. На площади тут и там можно увидеть прогуливающихся гостей из Китая.

На площади можно купить, в том числе, пряничные домикиФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Как ранее сообщала «Комсомолка», подготовка Владивостока к Новому году шла с небольшими проволочками. Из-за смены подрядчика главную елку установили позже сроков – но, к счастью, все получилось успеть. Украшение елки – такое же, как в прошлом году, то есть довольно спорное. Ночью светодиодные украшения смотрятся весьма неплохо, а днем больше напоминают старые коврики, которыми кто-то облепил дерево. Однако горожане к ним привыкли, и бури негатива уже не наблюдается. Стоять на площади ёлка будет приблизительно до 26 января 2019 года. Самое главное, конечно же, чтобы она не упала. Официальное открытие новогодней елки состоится завтра.

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