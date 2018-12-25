Исполняющий обязанности мэра Владивостока придёт на эфир в «Комсомольскую правду»

В четверг 27 декабря – буквально через несколько дней после назначения исполняющим обязанности главы города – в студию радио «Комсомольская правда»-Приморье» придёт и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк. Начало эфира – в 9:05.

На должность первого заместителя главы администрации, а также исполняющего обязанности главы города его рекомендовал новый губернатор Олег Кожемяко. Как давно они знакомы? С чего начинается утро Олега Гуменюка? Как он будет справляться со снегопадами и благоустраивать Владивосток? На эти и другие вопросы гость ответит в прямом эфире.

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